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    Главная / Торги / Выполнение работ по монтажу крана мостового однобалочного г/п 16т по объекту строительства "Вентиляторная установка главного проветривания АВМ-30. Промплощадка №1"

    Выполнение работ по монтажу крана мостового однобалочного г/п 16т по объекту строительства "Вентиляторная установка главного проветривания АВМ-30. Промплощадка №1"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 09:0009.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144355Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по монтажу крана мостового однобалочного г/п 16т по объекту строительства "Вентиляторная установка главного проветривания АВМ-30. Промплощадка №1"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144355

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по монтажу крана мостового однобалочного г/п 16т по объекту строительства "Вентиляторная установка главного проветривания АВМ-30. Промплощадка №1"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.08.2021 05:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    методика_ценообразования.pdf

    прил._к_ТЗ.rar

    ТЗ_монтаж_крана.pdf

    Приглашение_1013.pdf

    Бланки_для_заполнения.docx

    Перечень_документов.xlsx

    Шаблоны_Договоров.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-71-91

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    klyukina.n@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Клюкина Надежда Вениаминовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по монтажу крана мостового однобалочного г/п 16т по объекту строительства "Вентиляторная установка главного проветривания АВМ-30. Промплощадка №1"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.09.2021 09:00 GMT +309.09.2021 09:0009.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144355Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по монтажу крана мостового однобалочного г/п 16т по объекту строительства "Вентиляторная установка главного проветривания АВМ-30. Промплощадка №1"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    09.09.2021 09:0009.09.2021 09:0009.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144355Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по монтажу крана мостового однобалочного г/п 16т по объекту строительства "Вентиляторная установка главного проветривания АВМ-30. Промплощадка №1"Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.09.2021 09:0024.09.2021 09:0024.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144355Подведение итогов не позднее Выполнение работ по монтажу крана мостового однобалочного г/п 16т по объекту строительства "Вентиляторная установка главного проветривания АВМ-30. Промплощадка №1"Москва

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    24.09.202124.09.2021 09:0024.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144355Подведение итогов не позднее Выполнение работ по монтажу крана мостового однобалочного г/п 16т по объекту строительства "Вентиляторная установка главного проветривания АВМ-30. Промплощадка №1"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по монтажу крана мостового однобалочного г/п 16т по объекту строительства "Вентиляторная установка главного проветривания АВМ-30. Промплощадка №1"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ и типовыми условиями договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ТЗ и типовыми условиями договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ТЗ и типовыми условиями договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    43.99.50.120

    Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    методика_ценообразования.pdf

    26.08.2021

    прил._к_ТЗ.rar

    26.08.2021

    ТЗ_монтаж_крана.pdf

    26.08.2021

    Приглашение_1013.pdf

    26.08.2021

    Бланки_для_заполнения.docx

    26.08.2021

    Перечень_документов.xlsx

    26.08.2021

    Шаблоны_Договоров.rar

    26.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по монтажу крана мостового однобалочного г/п 16т по объекту строительства "Вентиляторная установка главного проветривания АВМ-30. Промплощадка №1""

    Кол-во: 1

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