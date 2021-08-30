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Номер извещения
ГП144354
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
31 СМР Оснащение кабинета для работы системы ангиографической
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.08.2021 23:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Почтовый адрес
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Контактный телефон
+7 495 258-94-58
Факс
+7 495 332-59-90
Адрес электронной почты
o.mirzaeva@stroytransgaz.com
Ф.И.О. контактного лица
Мирзаева Оксана Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Лот 31 на выполнение строительно-монтажных работ в рамках капитального ремонта помещений ЛПУ Московской области в рамках реализации проекта "Оснащение кабинета для работы системы ангиографической".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.08.2021 17:00 GMT +330.08.2021 17:0030.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144354Дата и время окончания срока приема заявок Лот 31 на выполнение строительно-монтажных работ в рамках капитального ремонта помещений ЛПУ Московской области в рамках реализации проекта "Оснащение кабинета для работы системы ангиографической".Москва
Дата и время вскрытия заявок
30.08.2021 17:0030.08.2021 17:0030.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144354Дата и время вскрытия заявок Лот 31 на выполнение строительно-монтажных работ в рамках капитального ремонта помещений ЛПУ Московской области в рамках реализации проекта "Оснащение кабинета для работы системы ангиографической".Москва
Подведение итогов не позднее
15.09.2021 15:0015.09.2021 15:0015.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144354Подведение итогов не позднее Лот 31 на выполнение строительно-монтажных работ в рамках капитального ремонта помещений ЛПУ Московской области в рамках реализации проекта "Оснащение кабинета для работы системы ангиографической".Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.09.202115.09.2021 15:0015.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144354Подведение итогов не позднее Лот 31 на выполнение строительно-монтажных работ в рамках капитального ремонта помещений ЛПУ Московской области в рамках реализации проекта "Оснащение кабинета для работы системы ангиографической".Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 31 на выполнение строительно-монтажных работ в рамках капитального ремонта помещений ЛПУ Московской области в рамках реализации проекта "Оснащение кабинета для работы системы ангиографической".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации. Консультант по вопросам ТЗ: Директор проекта - Лапочкин Максим Александрович (Тел.: +7 (495) 287-19-41, эл. почта: m.lapochkin@stroytransgaz.com).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Адрес местонахождения
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
26
71.12
43
Документация лота
Кол-во:
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