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    Главная / Торги / 31 СМР Оснащение кабинета для работы системы ангиографической

    31 СМР Оснащение кабинета для работы системы ангиографической

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 17:0030.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144354Дата и время окончания срока приема заявок Лот 31 на выполнение строительно-монтажных работ в рамках капитального ремонта помещений ЛПУ Московской области в рамках реализации проекта "Оснащение кабинета для работы системы ангиографической".МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144354

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    31 СМР Оснащение кабинета для работы системы ангиографической

    Наименование закупки

    31 СМР Оснащение кабинета для работы системы ангиографической

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.08.2021 23:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП144354_Protocol_Итог.rtf

    Типовой_договор_капремонт.rar

    Анкета_участника_новая.docx

    Список_документов_направляемых_участниками.xlsx

    ТЗ.docx

    Формы_по_лоту.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Юридический адрес

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Почтовый адрес

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Контактный телефон

    +7 495 258-94-58

    Факс

    +7 495 332-59-90

    Адрес электронной почты

    o.mirzaeva@stroytransgaz.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Мирзаева Оксана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Лот 31 на выполнение строительно-монтажных работ в рамках капитального ремонта помещений ЛПУ Московской области в рамках реализации проекта "Оснащение кабинета для работы системы ангиографической".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.08.2021 17:00 GMT +330.08.2021 17:0030.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144354Дата и время окончания срока приема заявок Лот 31 на выполнение строительно-монтажных работ в рамках капитального ремонта помещений ЛПУ Московской области в рамках реализации проекта "Оснащение кабинета для работы системы ангиографической".Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    30.08.2021 17:0030.08.2021 17:0030.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144354Дата и время вскрытия заявок Лот 31 на выполнение строительно-монтажных работ в рамках капитального ремонта помещений ЛПУ Московской области в рамках реализации проекта "Оснащение кабинета для работы системы ангиографической".Москва

    Подведение итогов не позднее

    15.09.2021 15:0015.09.2021 15:0015.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144354Подведение итогов не позднее Лот 31 на выполнение строительно-монтажных работ в рамках капитального ремонта помещений ЛПУ Московской области в рамках реализации проекта "Оснащение кабинета для работы системы ангиографической".Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 15:0015.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144354Подведение итогов не позднее Лот 31 на выполнение строительно-монтажных работ в рамках капитального ремонта помещений ЛПУ Московской области в рамках реализации проекта "Оснащение кабинета для работы системы ангиографической".Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 31 на выполнение строительно-монтажных работ в рамках капитального ремонта помещений ЛПУ Московской области в рамках реализации проекта "Оснащение кабинета для работы системы ангиографической".

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации. Консультант по вопросам ТЗ: Директор проекта - Лапочкин Максим Александрович (Тел.: +7 (495) 287-19-41, эл. почта: m.lapochkin@stroytransgaz.com).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации. Сроки завершения работ - 12.12.2021 года.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Адрес местонахождения

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Классификатор ОКПД2

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    71.12

    Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    43

    Работы строительные специализированные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1033331/name/6141be9c8613b0.34934644

    15.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "В соответствии со спецификацией"

    Кол-во:

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