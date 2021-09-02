www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
АП003041
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Аренда производственной базы с офисными помещениями мкр. Коротчаево г. Новый Уренгой для нужд Дивизиона «Север» ООО «Газпромнефть-Снабжение».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
25.08.2021 22:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
Контактный телефон
+7 812 448-00-51 доб. 4511
Адрес электронной почты
select-gpns@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Совалкова Ю.В.
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Аренда производственной базы с офисными помещениями мкр. Коротчаево г. Новый Уренгой для нужд Дивизиона «Север» ООО «Газпромнефть-Сн
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2021 15:00 GMT +302.09.2021 15:0002.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003041Дата и время окончания срока приема заявок Аренда производственной базы с офисными помещениями мкр. Коротчаево г. Новый Уренгой для нужд Дивизиона «Север» ООО «Газпромнефть-СнСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Аренда производственной базы с офисными помещениями мкр. Коротчаево г. Новый Уренгой для нужд Дивизиона «Север» ООО «Газпромнефть-Сн
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.