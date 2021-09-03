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Номер извещения
32110589112
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка металлопроката для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
26.08.2021 14:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
Почтовый адрес
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
Контактный телефон
+7 342 201-71-55
Факс
+7 342 201-71-44
Адрес электронной почты
parhova_oy@novogor.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пархова Ольга Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Пермь, ул. Чернышевского, 28
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка металлопроката для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110589112Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка металлопроката для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"Пермь, ул. Чернышевского, 28
Подведение итогов не позднее
16.09.2021 15:0016.09.2021 15:0016.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589112Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"Пермь, ул. Чернышевского, 28
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлопроката для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"
Начальная цена
310 402,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документации г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВОГОР-Прикамье
Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье
Адрес местонахождения
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
24.10.23
24.10
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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