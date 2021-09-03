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    Главная / Торги / Поставка металлопроката для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"

    Поставка металлопроката для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 15:0003.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589112Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"Пермь, ул. Чернышевского, 28Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110589112

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    126

    Наименование закупки

    Поставка металлопроката для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    26.08.2021 14:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    126___Металл_2_пг.7z

    ПРОТОКОЛ_126.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Юридический адрес

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    Почтовый адрес

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Контактный телефон

    +7 342 201-71-55

    Факс

    +7 342 201-71-44

    Адрес электронной почты

    parhova_oy@novogor.perm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пархова Ольга Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Пермь, ул. Чернышевского, 28

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлопроката для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110589112Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка металлопроката для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"Пермь, ул. Чернышевского, 28

    Подведение итогов не позднее

    16.09.2021 15:0016.09.2021 15:0016.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589112Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"Пермь, ул. Чернышевского, 28

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.09.202116.09.2021 15:0016.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589112Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"Пермь, ул. Чернышевского, 28

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопроката для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"

    Начальная цена

    310 402,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВОГОР-Прикамье
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Адрес местонахождения

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Классификатор ОКПД2

    24.10.23

    Сталь легированная прочая в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из прочей легированной стали

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029963/name/613b1544ebc759.01016786

    10.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "в соответствии с техническим заданием"

    Кол-во: 1.00000

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