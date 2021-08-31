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    Главная / Торги / Закупка растворителя, купершлака

    Закупка растворителя, купершлака

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 15:0031.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003038Дата и время окончания срока приема заявок Закупка растворителя, купершлакаСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП003038

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка растворителя, купершлака

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.08.2021 20:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    01_Письмо_руководителю_организации.pdf

    Форма_ТКП .xlsx

    02_Анонс_Isource.docx

    03_Договор.zip

    АП003038_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 749

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    aa.romanov@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романов Артём Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка растворителя, купершлака

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.08.2021 15:00 GMT +331.08.2021 15:0031.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003038Дата и время окончания срока приема заявок Закупка растворителя, купершлакаСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    06.10.2021 19:0006.10.2021 19:0006.10.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003038Подведение итогов не позднее Закупка растворителя, купершлакаСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.10.202106.10.2021 19:0006.10.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003038Подведение итогов не позднее Закупка растворителя, купершлакаСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка растворителя, купершлака

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, г. Новый Уренгой, Северная промзона, база ООО «Мегатранс»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 30 календарных дней по факту поставки Товара

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    23.91.12

    Порошок абразивный или зерно на тканевой, бумажной или картонной основе (шкурка шлифовальная)

    20.30.22.220

    Растворители и разбавители органические сложные; составы готовые для удаления красок и лаков (смывки)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1042509/name/615182216b1841.59468019

    27.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Растворитель марки 646 (или аналог)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 2"

    "Купершлак 0,5-2,5"

    Кол-во: 110

    "Позиция 3"

    "Растворитель 646"

    Кол-во: 1000

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