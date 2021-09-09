Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту компрессорного оборудования компрессорных станций для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2021 году.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения АП003037 Уникальный номер закупки Номер закупки 21-00506 Наименование закупки Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту компрессорного оборудования компрессорных станций для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2021 году. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗСТРОЙПРОМ

Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ Юридический адрес 196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22 Почтовый адрес 196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22 Контактный телефон +7 812 665-08-08 доб. 2819 Факс -- Адрес электронной почты tender@gsprom.ru Ф.И.О. контактного лица Пухкало Роман Александрович Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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