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    Главная / Торги / Поставка катионита

    Поставка катионита

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 18:5906.09.2021 18:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110587272Дата и время окончания срока приема заявок Поставка катионитаОрехово-ЗуевоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110587272

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка катионита

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    26.08.2021 08:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_32110587272_07.09.2021.pdf

    Поставка_катионита.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОРЕХОВО-ЗУЕВО
    Все закупки и тендеры ИКС ОРЕХОВО-ЗУЕВО

    Юридический адрес

    142600, Российская Федерация, Московская область, Орехово-Зуево, Ленина, д. 97, оф.18

    Почтовый адрес

    142600, Российская Федерация, Московская область, Орехово-Зуево, Ленина, д. 97, оф.18

    Контактный телефон

    +7 952 633-27-56

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    m.cherepanova@iks.plus

    Ф.И.О. контактного лица

    Черепанова Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Орехово-Зуево

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка катионита

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2021 18:59 GMT +306.09.2021 18:5906.09.2021 18:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110587272Дата и время окончания срока приема заявок Поставка катионитаОрехово-Зуево

    Подведение итогов не позднее

    07.09.2021 12:0007.09.2021 12:0007.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110587272Подведение итогов не позднее Поставка катионитаОрехово-Зуево

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.202107.09.2021 12:0007.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110587272Подведение итогов не позднее Поставка катионитаОрехово-Зуево

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка катионита

    Начальная цена

    1 806 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условиям закупочной документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям закупочной документации.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям закупочной документации.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИКС ОРЕХОВО-ЗУЕВО
    Все закупки и тендеры ИКС ОРЕХОВО-ЗУЕВО

    Адрес местонахождения

    142600, Российская Федерация, Московская область, Орехово-Зуево, Ленина, д. 97, оф.18

    Классификатор ОКПД2

    20.16

    Пластмассы в первичных формах

    Классификатор ОКВЭД2

    20.16

    Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029473/name/613a2ddf555ba3.03793665

    09.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка катионита"

    Кол-во: 14000.00000

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