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Номер извещения
32110587272
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка катионита
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
26.08.2021 08:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142600, Российская Федерация, Московская область, Орехово-Зуево, Ленина, д. 97, оф.18
Почтовый адрес
142600, Российская Федерация, Московская область, Орехово-Зуево, Ленина, д. 97, оф.18
Контактный телефон
+7 952 633-27-56
Факс
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Адрес электронной почты
m.cherepanova@iks.plus
Ф.И.О. контактного лица
Черепанова Мария Владимировна
Место рассмотрения предложений
Орехово-Зуево
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка катионита
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2021 18:59 GMT +306.09.2021 18:5906.09.2021 18:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110587272Дата и время окончания срока приема заявок Поставка катионитаОрехово-Зуево
Подведение итогов не позднее
07.09.2021 12:0007.09.2021 12:0007.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110587272Подведение итогов не позднее Поставка катионитаОрехово-Зуево
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка катионита
Начальная цена
1 806 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условиям закупочной документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условиям закупочной документации.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИКС ОРЕХОВО-ЗУЕВО
Все закупки и тендеры ИКС ОРЕХОВО-ЗУЕВО
Адрес местонахождения
142600, Российская Федерация, Московская область, Орехово-Зуево, Ленина, д. 97, оф.18
20.16
20.16
Документация лота
Кол-во: 14000.00000
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