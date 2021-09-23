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    Главная / Торги / Оказание услуг по созданию ключей, изготовлению и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей и сопровождению выданных сертификатов ключей проверки электронных подписей. Поставка ключевых носителей. Поставка ПО «КриптоПро 5.0» для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Оказание услуг по созданию ключей, изготовлению и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей и сопровождению выданных сертификатов ключей проверки электронных подписей. Поставка ключевых носителей. Поставка ПО «КриптоПро 5.0» для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2021 11:0023.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110586670Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по созданию ключей, изготовлению и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей и сопровождению выданных сертификатов ключей проверки электронных подписей. Поставка ключевых носителей. Поставка ПО «КриптоПро 5.0» для нужд АО «ОмскВодоканал»644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110586670

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    333/2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг по созданию ключей, изготовлению и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей и сопровождению выданных сертификатов ключей проверки электронных подписей. Поставка ключевых носителей. Поставка ПО «КриптоПро 5.0» для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    25.08.2021 19:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    0_Перечень_внесенных_изменений___4_10.09.2021.doc

    0_Перечень_внесенных_изменений___2_02.09.2021.doc

    0_Перечень_внесенных_изменений___1_31.08.2021.doc

    0_Перечень_внесенных_изменений___3_07.09.2021.doc

    0_Перечень_внесенных_изменений___5_16.09.2021.doc

    Документация_о_закупке_16.09.2021.rar

    41_2_Протокол___41_2_от_28.09.2021_Омск.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1297

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    i.orlova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова И. А.

    Место рассмотрения предложений

    644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по созданию ключей, изготовлению и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей и сопровождению выданных сертификатов ключей проверки электронных подписей. Поставка ключевых носителей. Поставка ПО «КриптоПро 5.0» для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.09.2021 11:00 GMT +323.09.2021 11:0023.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110586670Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по созданию ключей, изготовлению и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей и сопровождению выданных сертификатов ключей проверки электронных подписей. Поставка ключевых носителей. Поставка ПО «КриптоПро 5.0» для нужд АО «ОмскВодоканал»644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Дата и время вскрытия заявок

    23.09.2021 11:0023.09.2021 11:0023.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110586670Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по созданию ключей, изготовлению и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей и сопровождению выданных сертификатов ключей проверки электронных подписей. Поставка ключевых носителей. Поставка ПО «КриптоПро 5.0» для нужд АО «ОмскВодоканал»644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Подведение итогов не позднее

    01.10.2021 17:0001.10.2021 17:0001.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110586670Подведение итогов не позднее Оказание услуг по созданию ключей, изготовлению и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей и сопровождению выданных сертификатов ключей проверки электронных подписей. Поставка ключевых носителей. Поставка ПО «КриптоПро 5.0» для нужд АО «ОмскВодоканал»644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.10.202101.10.2021 17:0001.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110586670Подведение итогов не позднее Оказание услуг по созданию ключей, изготовлению и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей и сопровождению выданных сертификатов ключей проверки электронных подписей. Поставка ключевых носителей. Поставка ПО «КриптоПро 5.0» для нужд АО «ОмскВодоканал»644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по созданию ключей, изготовлению и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей и сопровождению выданных сертификатов ключей проверки электронных подписей. Поставка ключевых носителей. Поставка ПО «КриптоПро 5.0» для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Начальная цена

    347 758,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, в течение 30 календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта оказания услуг. В случае, если победитель конкурентного отбора является субъектом малого или среднего предпринимательства, то расчет производится в течение 15 рабочих дней после подписания акта приемки оказанных услуг при условии предоставления полного комплекта вышеуказанных документов в соответствии с п.14(3) ч.I Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 № 1352.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    58.29

    Услуги по изданию прочего программного обеспечения

    Классификатор ОКВЭД2

    47.41.2

    Торговля розничная программным обеспечением в специализированных магазинах

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1047144/name/6156d73b0bca33.76079307

    01.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по созданию и выдаче СКПЭП для работы с официальным сайтом zakupki.gov.ru (223-ФЗ), для регистрации и работы на портале гос услуг РФ www.gosuslugi.ru, для размещения сведений и информационного обмена в системе ЕФРСДЮЛ, для работы в ФГИС Росаккредитация, для использования в ЕИАС Федеральной службы по тарифам России, сроком на 12 месяцев, с абонентским обслуживанием, сроком на 12 месяцев, без выдачи защищенного носителя."

    Кол-во: 80

    "Позиция 2"

    "Услуги по созданию и выдаче СКПЭП для участия в системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), область применения: ЭП-СП, сроком на 12 месяцев, с абонентским обслуживанием, сроком на 12 месяцев, без выдачи защищенного носителя."

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 5.0 на одном рабочем месте, бессрочная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 5.0 на одном рабочем месте, 1 год"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Носитель Рутокен lite"

    Кол-во: 20

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    Закупки корпоративных заказчиков
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