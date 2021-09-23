"Позиция 1" "Услуги по созданию и выдаче СКПЭП для работы с официальным сайтом zakupki.gov.ru (223-ФЗ), для регистрации и работы на портале гос услуг РФ www.gosuslugi.ru, для размещения сведений и информационного обмена в системе ЕФРСДЮЛ, для работы в ФГИС Росаккредитация, для использования в ЕИАС Федеральной службы по тарифам России, сроком на 12 месяцев, с абонентским обслуживанием, сроком на 12 месяцев, без выдачи защищенного носителя."

Кол-во: 80