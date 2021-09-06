Открытый двухэтапный конкурентный отбор организации, способной оказать услугу "Телеметрическое и технологическое сопровождение при наклонно-направленном и горизонтальном бурении" (10304) (ОПИ с РУС) для АО "Мессояханефтегаз" в 2022 году

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения АП003033 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0064488-203-2021 Наименование закупки Открытый двухэтапный конкурентный отбор организации, способной оказать услугу "Телеметрическое и технологическое сопровождение при наклонно-направленном и горизонтальном бурении" (10304) (ОПИ с РУС) для АО "Мессояханефтегаз" в 2022 году Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество Газпром нефть

Все закупки и тендеры ПАО Газпром нефть Юридический адрес 190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401 Почтовый адрес 190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5 Контактный телефон +7 812 448-00-51 доб. 4564 Адрес электронной почты DZNU@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Семенова Лидия Сергеевна Место рассмотрения заявок г.Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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Список лотов Лот 1 Телеметрическое и технологическое сопровождение при наклонно-направленном и горизонтальном бурении (ОПИ с РУС) для АО "Мессояханефте Дата и время окончания срока приема заявок 06.09.2021 15:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок АП003033 Дата и время окончания срока приема заявок Телеметрическое и технологическое сопровождение при наклонно-направленном и горизонтальном бурении (ОПИ с РУС) для АО "Мессояханефте г.Санкт-Петербург Текущий статус Архив Предмет договора Телеметрическое и технологическое сопровождение при наклонно-направленном и горизонтальном бурении (ОПИ с РУС) для АО "Мессояханефте Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт