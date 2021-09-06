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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП144352
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Электроматериалы для ОГЭ_заявка №605
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.08.2021 18:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Контактный телефон
+7 495 720-50-53 доб. 14751
Факс
+7 495 720-50-53
Адрес электронной почты
yuliya.klopkova@arcticspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Клопкова Юлия Олеговна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Электроматериалов для ОГЭ_заявка №605
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2021 18:00 GMT +306.09.2021 18:0006.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144352Дата и время окончания срока приема заявок Электроматериалов для ОГЭ_заявка №605Москва
Дата и время вскрытия заявок
06.09.2021 18:0006.09.2021 18:0006.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144352Дата и время вскрытия заявок Электроматериалов для ОГЭ_заявка №605Москва
Подведение итогов не позднее
15.10.2021 10:0015.10.2021 10:0015.10.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144352Подведение итогов не позднее Электроматериалов для ОГЭ_заявка №605Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электроматериалов для ОГЭ_заявка №605
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно спецификации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. АрхангельскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРКТИК СПГ 2
Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
27.33
27
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 12
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