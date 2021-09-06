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    Главная / Торги / Электроматериалы для ОГЭ_заявка №605

    Электроматериалы для ОГЭ_заявка №605

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 18:0006.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144352Дата и время окончания срока приема заявок Электроматериалов для ОГЭ_заявка №605МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144352

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Электроматериалы для ОГЭ_заявка №605

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.08.2021 18:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническая_часть___605_дозапрос.zip

    Коммерческая_часть___605_дозапрос.zip

    Общая_часть___605_дозапрос.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Контактный телефон

    +7 495 720-50-53 доб. 14751

    Факс

    +7 495 720-50-53

    Адрес электронной почты

    yuliya.klopkova@arcticspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Клопкова Юлия Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Электроматериалов для ОГЭ_заявка №605

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2021 18:00 GMT +306.09.2021 18:0006.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144352Дата и время окончания срока приема заявок Электроматериалов для ОГЭ_заявка №605Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    06.09.2021 18:0006.09.2021 18:0006.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144352Дата и время вскрытия заявок Электроматериалов для ОГЭ_заявка №605Москва

    Подведение итогов не позднее

    15.10.2021 10:0015.10.2021 10:0015.10.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144352Подведение итогов не позднее Электроматериалов для ОГЭ_заявка №605Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    15.10.202115.10.2021 10:0015.10.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144352Подведение итогов не позднее Электроматериалов для ОГЭ_заявка №605Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электроматериалов для ОГЭ_заявка №605

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно спецификации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. АрхангельскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    60 календарных дней с даты перехода права собственности
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Классификатор ОКПД2

    27.33

    Изделия электроустановочные

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект договора

    11.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Контактор КТИ-5225 225А 400В/АС3 IEK,KKT50-225-400-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Контактор КТИ-5265 265А 230В/АС3 IEK,KKT50-265-230-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО IEK,KKM11-009-230-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1НО IEK, KKM11-018-230-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Контактор КМИ-22510 25А 230В/АС3 1НО IEK, KKM21-025-230-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Контактор КМИ-23210 32А 230В/АС3 1НО IEK, KKM21-032-230-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Контактор КМИ-34012 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ IEK,KKM31-040-230-11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Контактор КМИ-46512 65А 230В/АС3 1НО;1НЗ IEK, KKM41-065-230-11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Контактор КМИ49562 95А в оболочке 220В/АС3 IP54 IEK,KKM46-095-220-00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Контактор КМИ46562 65А с индикацией 230В/АС3 IP54 IEK,KKM46-065-I-220-00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Контактор КМИ34062 40А в оболочке 220В/АС3 IP54 IEK, KKM36-040-220-00"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Контактор КМИ22560 25А в оболочке 220В/АС3 IP54 IEK,KKM26-025-220-00"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Реле РТИ-1314 электротепловое 7-10А IEK, DRT10-0007-0010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Реле РТИ-1321 электротепловое 12-18А IEK,DRT10-0012-0018"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Реле РТИ-1322 электротепловое 17-25А IEK,DRT10-0017-0025"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Реле РТИ-3353 электротепловое 23-32А IEK,DRT30-0023-0032"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Реле РТИ-3353 электротепловое 30-40А IEK, DRT30-0030-0040"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Реле РТИ-3359 электротепловое 48-65А IEK,DRT30-0048-0065"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "РОЗЕТКА двойная с заземл.,ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, БЕЛЫЙ,Артикул: Артикул: SCBLNRA010211"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Розетка с заземл.(КОМПАКТ) ИЗОЛ.ПЛ 16А, 250В, БЕЛЫЙ, Артикул: SCBLNRA010111"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-клавишный, BLANCA, ИЗОЛ.ПЛ., 10А, 250B,БЕЛЫЙ,Артикул: SCBLNVA105011"

    Кол-во: 30

    "Позиция 22"

    "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-клавишный с самовозвр,ИЗОЛ.ПЛ.,10А,БЕЛЫЙ,Артикул: SCBLNCA101011"

    Кол-во: 30

    "Позиция 23"

    "Распределительный блок на DIN-рейку в корпусе L+PEN 2х7 ИЭК 100А"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 250А, IP-54, ЯРП11М-351-250А-IP54-УХЛ1 КЭАЗ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 25"

    "Лампа светодиодная PLED-HP-T80 20Вт=150Вт 1700 Ø80x150 E27 , "Jazzway" 1038906"

    Кол-во: 30

    "Позиция 26"

    "Натяжной клиновой зажим НКК-1-1Б (клин универсальный) (16-50 мм) МЗВА 00000073"

    Кол-во: 30

    "Позиция 27"

    "Предохранитель NH1-200-400AC-0-gG 0,4кВ, "КЭАЗ""

    Кол-во: 5

    "Позиция 28"

    "Предохранитель NH1-63-400AC-0-gG 0,4кВ, "КЭАЗ""

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "Трансформатор тока ТОЛ-НТЗ-10-11А-0.5SFs10/5Р10/5Р10-5/20/20-1500/5 40кА УХЛ2 . ТУ 3414-001-30425794-2012. ООО "НТЗ "Волхов"."

    Кол-во: 6

    "Позиция 30"

    "ТОЛ-НТЗ-10-11А-0.5SFs10/5Р10/5Р10-5/20/20-300/5 31,5кА УХЛ2 . ТУ 3414-001-30425794-2012. ООО "НТЗ "Волхов"."

    Кол-во: 6

    "Позиция 31"

    "ТОЛ-НТЗ-10-11А-0.5SFs10/5Р10/5Р10-5/20/20-600/5 40кА УХЛ2 . ТУ 3414-001-30425794-2012. ООО "НТЗ "Волхов"."

    Кол-во: 12

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