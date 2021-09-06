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Номер извещения
32110586529
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Капитальный ремонт системы отопления детскоголечебного корпуса (лит.Е12) ГАУЗ " Оренбургская районная больница", г.Оренбург, Нежинское шоссе, д.4
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.08.2021 18:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460006, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Комсомольская, 122
Почтовый адрес
460006, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Комсомольская, 122
Контактный телефон
+7 3532 35-17-15
Факс
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Адрес электронной почты
kta_220685@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кравченко Т. А.
Место рассмотрения предложений
460006, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ,ГОРОД ОРЕНБУРГ,УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом ДОМ 122
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Капитальный ремонт системы отопления детскоголечебного корпуса (лит.Е12) ГАУЗ " Оренбургская районная больница", г.Оренбург, Нежинское шоссе, д.4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2021 08:00 GMT +306.09.2021 08:0006.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110586529Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт системы отопления детскоголечебного корпуса (лит.Е12) ГАУЗ " Оренбургская районная больница", г.Оренбург, Нежинское шоссе, д.4460006, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ,ГОРОД ОРЕНБУРГ,УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом ДОМ 122
Дата и время вскрытия заявок
06.09.2021 08:0006.09.2021 08:0006.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110586529Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт системы отопления детскоголечебного корпуса (лит.Е12) ГАУЗ " Оренбургская районная больница", г.Оренбург, Нежинское шоссе, д.4460006, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ,ГОРОД ОРЕНБУРГ,УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом ДОМ 122
Подведение итогов не позднее
08.09.2021 08:0008.09.2021 08:0008.09.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110586529Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт системы отопления детскоголечебного корпуса (лит.Е12) ГАУЗ " Оренбургская районная больница", г.Оренбург, Нежинское шоссе, д.4460006, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ,ГОРОД ОРЕНБУРГ,УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом ДОМ 122
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.09.202108.09.2021 08:0008.09.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110586529Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт системы отопления детскоголечебного корпуса (лит.Е12) ГАУЗ " Оренбургская районная больница", г.Оренбург, Нежинское шоссе, д.4460006, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ,ГОРОД ОРЕНБУРГ,УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом ДОМ 122
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт системы отопления детскоголечебного корпуса (лит.Е12) ГАУЗ " Оренбургская районная больница", г.Оренбург, Нежинское шоссе, д.4
Начальная цена
1 770 454,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
1: ГАУЗ "ОРЕНБУРГСКАЯ РБ": г. Оренбург, Нежинское шоссе, д.4 ;Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАУЗ ОРЕНБУРГСКАЯ РБ
Все закупки и тендеры ГАУЗ ОРЕНБУРГСКАЯ РБ
Адрес местонахождения
460041, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, Ш НЕЖИНСКОЕ, ДОМ 4,
460041, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, Ш НЕЖИНСКОЕ, ДОМ 4
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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