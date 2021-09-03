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Номер извещения
ГП144448
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ЗЦ-0125-21-МТ Поставка лабораторного оборудования для ИХАЛ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
26.08.2021 13:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Контактный телефон
+7 495 739-01-60
Факс
+7 495 739-01-60
Адрес электронной почты
LCherkes@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Черкес Людмила Николаевна
Место рассмотрения предложений
ЦАО
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка лабораторного оборудования для ИХАЛ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 18:00 GMT +303.09.2021 18:0003.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144448Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лабораторного оборудования для ИХАЛЦАО
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2021 18:0003.09.2021 18:0003.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144448Дата и время вскрытия заявок Поставка лабораторного оборудования для ИХАЛЦАО
Подведение итогов не позднее
07.10.2021 12:0007.10.2021 12:0007.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144448Подведение итогов не позднее Поставка лабораторного оборудования для ИХАЛЦАО
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лабораторного оборудования для ИХАЛ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
28.29.41.000
28.29.1
28.29.11.130
Документация лота
Кол-во: 7
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