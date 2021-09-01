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    Главная / Торги / Закупка насоса промывки скорых фильтров ИРТЫШ ЦМЛ-200/290-30/4

    Закупка насоса промывки скорых фильтров ИРТЫШ ЦМЛ-200/290-30/4

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 18:0001.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003030Дата и время окончания срока приема заявок Закупка насоса промывки скорых фильтров ИРТЫШ ЦМЛ-200/290-30/4Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП003030

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка насоса промывки скорых фильтров ИРТЫШ ЦМЛ-200/290-30/4

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.08.2021 18:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    АП003030_second_.rtf

    03_Договор.zip

    01_Письмо_руководителю_организации.pdf

    Техника к заявке №13.pdf

    02_Анонс_Isource.docx

    Форма_ТКП .xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 749

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    aa.romanov@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романов Артём Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка насоса промывки скорых фильтров ИРТЫШ ЦМЛ-200/290-30/4

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2021 18:00 GMT +301.09.2021 18:0001.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003030Дата и время окончания срока приема заявок Закупка насоса промывки скорых фильтров ИРТЫШ ЦМЛ-200/290-30/4Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    14.09.2021 14:0014.09.2021 14:0014.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003030Подведение итогов не позднее Закупка насоса промывки скорых фильтров ИРТЫШ ЦМЛ-200/290-30/4Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.202114.09.2021 14:0014.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003030Подведение итогов не позднее Закупка насоса промывки скорых фильтров ИРТЫШ ЦМЛ-200/290-30/4Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка насоса промывки скорых фильтров ИРТЫШ ЦМЛ-200/290-30/4

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, Самарская область, Большеглушицкий район, с.Большая Глушица.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 30 календарных дней по факту поставки Товара

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    28.13.14.110

    Насосы центробежные подачи жидкостей прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1030922/name/613ef7bd25a8c6.28094769

    13.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Насос промывки скорых фильтров ИРТЫШ ЦМЛ-200/290-30/4"

    Кол-во: 2

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