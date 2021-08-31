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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП144350
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка канцелярских товаров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Предварительный анализ рынка
Дата публикации
25.08.2021 18:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125196, Г МОСКВА, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 1, Э 1 ПОМ 152
Почтовый адрес
125196, Г МОСКВА, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 1, Э 1 ПОМ 152
Контактный телефон
+7 495 631-90-00 доб. 2923
Факс
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Адрес электронной почты
borodin.aa@roscosmos.digital
Ф.И.О. контактного лица
Бородин Артем Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Договора сроком на 1 год на поставку канцелярских товаров с фиксированными ценами
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договора сроком на 1 год на поставку канцелярских товаров с фиксированными ценами
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Без фиксированного объема поставляемого товара
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РК-ЦИФРА
Все закупки и тендеры РК-ЦИФРА
Адрес местонахождения
125196, Г МОСКВА, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 1, Э 1 ПОМ 152
22.29.25.000
46.49.33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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