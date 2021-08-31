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    Главная / Торги / Поставка канцелярских товаров

    Поставка канцелярских товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 15:0031.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144350Дата и время окончания срока приема заявок Договора сроком на 1 год на поставку канцелярских товаров с фиксированными ценамиМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144350

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный анализ рынка

    Дата публикации

    25.08.2021 18:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЦДС_1269_исх._от_04.06.2021.pdf

    Техническое_задание_канцтовары.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РК-ЦИФРА
    Все закупки и тендеры РК-ЦИФРА

    Юридический адрес

    125196, Г МОСКВА, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 1, Э 1 ПОМ 152

    Почтовый адрес

    125196, Г МОСКВА, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 1, Э 1 ПОМ 152

    Контактный телефон

    +7 495 631-90-00 доб. 2923

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    borodin.aa@roscosmos.digital

    Ф.И.О. контактного лица

    Бородин Артем Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Договора сроком на 1 год на поставку канцелярских товаров с фиксированными ценами

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144350Подведение итогов не позднее Договора сроком на 1 год на поставку канцелярских товаров с фиксированными ценамиМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договора сроком на 1 год на поставку канцелярских товаров с фиксированными ценами

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Без фиксированного объема поставляемого товара

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РК-ЦИФРА
    Все закупки и тендеры РК-ЦИФРА

    Адрес местонахождения

    125196, Г МОСКВА, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 1, Э 1 ПОМ 152

    Классификатор ОКПД2

    22.29.25.000

    Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    46.49.33

    Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага ксерокопировальная А4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Бумага ксерокопировальная А3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Блок-кубик для записей в комплекте с пластиковым боксом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Блок для записей с клеевым краем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Блокнот на спирали А5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Файл-вкладыш Тип 1 (35 мкм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Файл-вкладыш Тип 2 (40 мкм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Файл-вкладыш Тип 3 (45 мкм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Файл-вкладыш Тип 4 (80 мкм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Файл-вкладыш Тип 5 (100 мкм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Папка-уголок А4 повышенной плотности"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Папка-скоросшиватель, пластиковая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Папка-короб пластиковая на резинках Тип 1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Папка-короб пластиковая на резинках Тип 2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Папка с файлами на 40 вкладышей"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Папка с файлами на 60 вкладышей"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Папка с файлами на 80 вкладышей"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Папка с файлами на 100 вкладышей"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Набор маркеров-текстовыделителей"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Настольный набор (17 предметов)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Подставка для канцтоваров настольная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Карандаш простой заточенный с ластиком"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Линейка пластиковая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Антистеплер с фиксатором"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Скрепки канцелярские, 28 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Скрепки канцелярские, 50 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Скрепки канцелярские, 75 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Скрепки металлические с покрытием из пластикового полимера, 28 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Скрепочница магнитная открытая пластиковая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Дырокол на 2 отверстия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Дырокол на 4 отверстия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Ножницы 190 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Нож канцелярский 9 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Нож канцелярский 18 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Лезвия запасные для ножа 9 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Лезвия запасные для ножа 18 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Корректирующая жидкость, кисточка - ворс."

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Корректирующая лента в роллере (5 мм x 5 м)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Клей-карандаш"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Лента клейкая (скотч) узкая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Лента клейкая (скотч) широкая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Накопитель вертикальный для бумаг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Накопитель горизонтальный для бумаг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Папка-регистратор Тип 1 (50 мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Папка-регистратор Тип 2 (70 мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Папка-регистратор Тип 3 (80 мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Папка-регистратор Тип 4 (90 мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Папка-регистратор Тип 5 (125 мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Папка на 2-х кольцах, пластиковая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Скобы для степлера 23/13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Скобы для степлера 23/15"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Скобы для степлера 23/20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Скобы для степлера 23/23"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Скобы для степлера 24/6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Скобы для степлера №10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Степлер 24/6, 26/6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Краска штемпельная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Салфетки для поверхностей"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Зажимы для бумаг 51 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Зажимы для бумаг 41 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Зажимы для бумаг 32 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Зажимы для бумаг 25 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Зажимы для бумаг 19 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Зажимы для бумаг 15 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Нить прошивная, лавсановая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Шило канцелярское (диаметр 2 мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Этикетки самоклеящиеся металлизированные"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Этикетки самоклеящиеся"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Степлер мощный для скоб № 23/10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Степлер мощный для скоб № 23/15"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Степлер мощный для скоб № 23/20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Степлер №10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Калькулятор бухгалтерский, 16-ти разрядный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Бизнес-тетрадь формата А4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Бизнес-тетрадь формата А5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Элемент питания LR54"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Папка адресная «На подпись»"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Разделители листов формата А4, на 12 разделов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Разделители листов формата А4, на 20 разделов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Папка-скоросшиватель ДЕЛО 350 г/м2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Кнопки-гвоздики силовые"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Кнопки канцелярские"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Стержень гелевый синий"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Стержень для шариковых ручек синий"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Стержень для шариковых ручек черный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Стержень для шариковых ручек синий"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Ручка капиллярная (линер) черная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Ручка капиллярная (линер) красная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Ручка капиллярная (линер) синяя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Набор ручек капилярных (линеров) 12 цветов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Ручка шариковая автоматическая, синяя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Ручка гелевая синяя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Ручка гелевая черная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Ручка гелевая красная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Карандаш механический с ластиком, 0,5 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Карандаш механический с ластиком, 0,7 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Грифели для механических карандашей, 0,5 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Грифели для механических карандашей, 0,7 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Ручка шариковая, синяя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Ручка шариковая, красная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Ручка шариковая, черная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Губка-стиратель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Запасные салфетки для губки-стирателя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Спрей для очистки магнитно-маркерных досок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Доска магнитно-маркерная (900х1200мм) настенная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Блок-кубик для записи бумажный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Ежедневник недатированный формата А5, 160 листов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Держатель-рулетка для бейджа круглый пластиковый с капроновой нитью"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Лента для бейджей двусторонняя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Корзина для бумаг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Краска штемпельная (синяя)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Клей канцелярский с дозатором"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Бланк-вкладыш в трудовую книжку"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Доска магнитно-маркерная двухсторонняя 1200х2000 мм (напольная)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Доска магнитно-маркерная двухсторонняя 900х1200 мм (напольная)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Ежедневник недатированный (136 листов)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Закладки клейкие пластиковые"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Конверт почтовый под формат А4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Конверт почтовый под формат А5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Ластик"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Магниты для магнитно-маркерных досок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Коврик для письма"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "Стержень для автоматической гелевой ручки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "Стержень для автоматической шариковой ручки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Точилка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Трудовая книжка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Штамп самонаборный Тип 1 (47х18мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Штамп самонаборный Тип 2 (38х14мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Штамп самонаборный Тип 3 (69х30мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Печать автоматическая самонаборная круглая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Бейдж вертикальный двусторонний Тип 1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "Бейдж вертикальный Тип 2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Папка подвесная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Планинг недатированный"

    Кол-во: 1

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    Прием заявок:
    04.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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    АОСТНГ
    Попозиционная № АП010062
    Поставка канцелярских товаров (Обустройство Ковыктинского ГКМ)
    Поставка канцелярских товаров (Обустройство Ковыктинского ГКМ)
    572054
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    10.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 566 964
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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