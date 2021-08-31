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    Главная / Торги / Поставка персональных компьютеров и периферийных устройств

    Поставка персональных компьютеров и периферийных устройств

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 15:0031.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144349Дата и время окончания срока приема заявок Поставка персональных компьютеров и периферийных устройствМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144349

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка персональных компьютеров и периферийных устройств

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный анализ рынка

    Дата публикации

    25.08.2021 18:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос_коммерческого_предложения_ЦДС_2211_исх.pdf

    Техническое_задание.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РК-ЦИФРА
    Все закупки и тендеры РК-ЦИФРА

    Юридический адрес

    125196, Г МОСКВА, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 1, Э 1 ПОМ 152

    Почтовый адрес

    125196, Г МОСКВА, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 1, Э 1 ПОМ 152

    Контактный телефон

    +7 495 631-90-00 доб. 2923

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    borodin.aa@roscosmos.digital

    Ф.И.О. контактного лица

    Бородин Артем Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка персональных компьютеров и периферийных устройств

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144349Подведение итогов не позднее Поставка персональных компьютеров и периферийных устройствМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка персональных компьютеров и периферийных устройств

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РК-ЦИФРА
    Все закупки и тендеры РК-ЦИФРА

    Адрес местонахождения

    125196, Г МОСКВА, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 1, Э 1 ПОМ 152

    Классификатор ОКПД2

    26.20

    Компьютеры и периферийное оборудование

    Классификатор ОКВЭД2

    46.51

    Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Моноблок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Настольный компьютер тип 1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Системный блок тип 2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Монитор тип 1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Монитор тип 2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Монитор тип 3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Клавиатура"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Компьютерная мышь тип 1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Компьютерная мышь тип 2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Аудиоколонки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Веб-камера"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Гарнитура"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Оперативная память"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Твердотельный накопитель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Внешний жесткий диск"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Флэш накопитель тип 1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Флэш накопитель тип 2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Кабель HDMI тип 1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Кабель HDMI тип 2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Кабель HDMI тип 3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Кабель DisplayPort тип 1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Кабель DisplayPort тип 2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Кабель DisplayPort тип 3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Удлинитель USB 2.0 1.8м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Сетевой фильтр тип 1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Сетевой фильтр тип 2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "ИБП интерактивный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "USB концентратор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Привод DVD±RW внешний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Коммутатор сетевой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "МФУ лазерный"

    Кол-во: 1

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