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    Главная / Торги / Поставка полуприцепа с раздвижными кониками

    Поставка полуприцепа с раздвижными кониками

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 10:0001.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144351Дата и время окончания срока приема заявок Поставка прицепа с раздвижными коникамиСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144351

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21-00523

    Наименование закупки

    Поставка полуприцепа с раздвижными кониками

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.08.2021 18:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП144351_second_parts_protocol.pdf

    Договор_форма_прицеп.docx

    Документация_техника.docx

    Техническое_Задание____5_ед.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Почтовый адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Контактный телефон

    +7 926 135-12-44

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    MedvedevKO@GSPROM.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Медведев Константин Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка прицепа с раздвижными кониками

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2021 10:00 GMT +301.09.2021 10:0001.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144351Дата и время окончания срока приема заявок Поставка прицепа с раздвижными коникамиСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    01.09.2021 17:0001.09.2021 17:0001.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144351Дата и время вскрытия заявок Поставка прицепа с раздвижными коникамиСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    09.09.2021 23:0009.09.2021 23:0009.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144351Подведение итогов не позднее Поставка прицепа с раздвижными коникамиСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    09.09.202109.09.2021 23:0009.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144351Подведение итогов не позднее Поставка прицепа с раздвижными коникамиСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка прицепа с раздвижными кониками

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Классификатор ОКПД2

    29.2

    Кузова (корпуса) для автотранспортных средств; прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029477/name/613a2fa59a60e1.29070520

    09.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полуприцеп с раздвижными кониками"

    Кол-во:

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