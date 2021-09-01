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Номер извещения
ГП144351
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка полуприцепа с раздвижными кониками
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.08.2021 18:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22
Почтовый адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22
Контактный телефон
+7 926 135-12-44
Факс
--
Адрес электронной почты
MedvedevKO@GSPROM.RU
Ф.И.О. контактного лица
Медведев Константин Олегович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка прицепа с раздвижными кониками
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2021 10:00 GMT +301.09.2021 10:0001.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144351Дата и время окончания срока приема заявок Поставка прицепа с раздвижными коникамиСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
01.09.2021 17:0001.09.2021 17:0001.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144351Дата и время вскрытия заявок Поставка прицепа с раздвижными коникамиСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
09.09.2021 23:0009.09.2021 23:0009.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144351Подведение итогов не позднее Поставка прицепа с раздвижными коникамиСанкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка прицепа с раздвижными кониками
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗСТРОЙПРОМ
Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ
Адрес местонахождения
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22
29.2
Документация лота
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