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Номер извещения
ГП144392
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка трубопроводной арматуры и нагнетателей смазки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
26.08.2021 09:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5
Почтовый адрес
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А
Контактный телефон
+7 126 47-15151 доб. 9291
Факс
+7 81375 6-10-00
Адрес электронной почты
Igor.Firsov@novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фирсов Игорь Васильевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бочонков оцинкованных, американок оцинкованных, муфт оцинкованных, переходников оцинкованных, нагнетателей смазки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2021 11:00 GMT +301.09.2021 11:0001.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144392Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бочонков оцинкованных, американок оцинкованных, муфт оцинкованных, переходников оцинкованных, нагнетателей смазкиСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
01.09.2021 11:0001.09.2021 11:0001.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144392Дата и время вскрытия заявок Поставка бочонков оцинкованных, американок оцинкованных, муфт оцинкованных, переходников оцинкованных, нагнетателей смазкиСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
03.09.2021 13:0003.09.2021 13:0003.09.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144392Подведение итогов не позднее Поставка бочонков оцинкованных, американок оцинкованных, муфт оцинкованных, переходников оцинкованных, нагнетателей смазкиСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бочонков оцинкованных, американок оцинкованных, муфт оцинкованных, переходников оцинкованных, нагнетателей смазки
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
Адрес местонахождения
188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А
28.13.11
25.92
28.1
25.91.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 60
Кол-во: 80
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