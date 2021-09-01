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    Главная / Торги / Закупка трубопроводной арматуры и нагнетателей смазки

    Закупка трубопроводной арматуры и нагнетателей смазки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 11:0001.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144392Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бочонков оцинкованных, американок оцинкованных, муфт оцинкованных, переходников оцинкованных, нагнетателей смазкиСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144392

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ФИВ 01

    Наименование закупки

    Закупка трубопроводной арматуры и нагнетателей смазки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.08.2021 09:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Дополнительние_требования_к_участнику_закупки.docx

    Форма._Карта_партнера.xlsx

    Форма_для_заполнения_ТКП.xlsx

    Шаблон_Договора__по_Спецификациям_.DOCX

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА

    Юридический адрес

    188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5

    Почтовый адрес

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А

    Контактный телефон

    +7 126 47-15151 доб. 9291

    Факс

    +7 81375 6-10-00

    Адрес электронной почты

    Igor.Firsov@novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фирсов Игорь Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бочонков оцинкованных, американок оцинкованных, муфт оцинкованных, переходников оцинкованных, нагнетателей смазки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2021 11:00 GMT +301.09.2021 11:0001.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144392Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бочонков оцинкованных, американок оцинкованных, муфт оцинкованных, переходников оцинкованных, нагнетателей смазкиСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    01.09.2021 11:0001.09.2021 11:0001.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144392Дата и время вскрытия заявок Поставка бочонков оцинкованных, американок оцинкованных, муфт оцинкованных, переходников оцинкованных, нагнетателей смазкиСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    03.09.2021 13:0003.09.2021 13:0003.09.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144392Подведение итогов не позднее Поставка бочонков оцинкованных, американок оцинкованных, муфт оцинкованных, переходников оцинкованных, нагнетателей смазкиСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.09.202103.09.2021 13:0003.09.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144392Подведение итогов не позднее Поставка бочонков оцинкованных, американок оцинкованных, муфт оцинкованных, переходников оцинкованных, нагнетателей смазкиСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бочонков оцинкованных, американок оцинкованных, муфт оцинкованных, переходников оцинкованных, нагнетателей смазки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА

    Адрес местонахождения

    188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А

    Классификатор ОКПД2

    28.13.11

    Насосы топливные, смазочные насосы (лубрикаторы), насосы для охлаждающей жидкости и бетононасосы

    25.92

    Тара металлическая легкая

    28.1

    Машины и оборудование общего назначения

    25.91.11

    Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости для любых веществ (кроме газов) из железа, чугуна или стали, вместимостью от 50 до 300 л, не оснащенные механическим или тепловым оборудованием

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Нагнетатель смазки ручной (с емкостью 16- 20 литров, длина шланга 2,5 метра)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Бочонок оцинкованный 3000LB, NPT 1" , наружная резьба"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Бочонок оцинкованный 3000LB, NPT 3/4" , наружная резьба"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "Бочонок оцинкованный 3000LB, NPT 1/2" , наружная резьба"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "Американка оцинкованная 3000LB, NPT 1" , внутренняя резьба"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "Американка оцинкованная 3000LB, NPT 3/4" , внутренняя резьба"

    Кол-во: 50

    "Позиция 7"

    "Американка оцинкованная 3000LB, NPT 1/2" , внутренняя резьба"

    Кол-во: 50

    "Позиция 8"

    "Муфта оцинкованная 3000LB, NPT 1" , внутренняя резьба"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "Муфта оцинкованная 3000LB, NPT 3/4" , внутренняя резьба"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "Муфта оцинкованная 3000LB, NPT 1/2" , внутренняя резьба"

    Кол-во: 100

    "Позиция 11"

    "Переходник оцинк. 3000LB, NPT 1" внутренняя резьба, NPT 3/4" наружная резьба"

    Кол-во: 60

    "Позиция 12"

    "Переходник оцинк. 3000LB, NPT 1" внутренняя резьба, NPT 1/2" наружная резьба"

    Кол-во: 80

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