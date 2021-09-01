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    Главная / Торги / Закупка запасных частей для YANMAR, CIMAR, DENYO, Wacker Neuson, TOR, SIAL (базис г. Усть-Кут)

    Закупка запасных частей для YANMAR, CIMAR, DENYO, Wacker Neuson, TOR, SIAL (базис г. Усть-Кут)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 17:0001.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144348Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частей для YANMAR, CIMAR, DENYO, Wacker Neuson, TOR, SIAL (базис г. Усть-Кут)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144348

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2108-15/СТНГ

    Наименование закупки

    Закупка запасных частей для YANMAR, CIMAR, DENYO, Wacker Neuson, TOR, SIAL (базис г. Усть-Кут)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.08.2021 18:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание.pdf

    Форма_КП_2108_15СТНГ_Запчасти_автомобильных_шин_для_ДСТ.XLSX

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ___СТНГ_ЗКП_РАМКА__c_ОБС.DOCX

    Извещение_2108_15СТНГ.DOCX

    Проект_Договора_поставки.docx

    Проект_Договора_хранения.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +49 5645 016 02 доб. 466

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    dm.volodin@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Володин Дмитрий Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка запасных частей для YANMAR, CIMAR, DENYO, Wacker Neuson, TOR, SIAL (базис г. Усть-Кут)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2021 17:00 GMT +301.09.2021 17:0001.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144348Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частей для YANMAR, CIMAR, DENYO, Wacker Neuson, TOR, SIAL (базис г. Усть-Кут)Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.09.2021 17:0020.09.2021 17:0020.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144348Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей для YANMAR, CIMAR, DENYO, Wacker Neuson, TOR, SIAL (базис г. Усть-Кут)Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    20.09.202120.09.2021 17:0020.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144348Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей для YANMAR, CIMAR, DENYO, Wacker Neuson, TOR, SIAL (базис г. Усть-Кут)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка запасных частей для YANMAR, CIMAR, DENYO, Wacker Neuson, TOR, SIAL (базис г. Усть-Кут)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запросу

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, Геологическая улица, 2 Грузополучатель: АО «АЛРОСА-ТЕРМИНАЛ» для ООО «ГАС»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    27.11.61.120

    Комплектующие (запасные части) генераторов, не имеющие самостоятельных группировок

    28.29.70.110

    Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок

    26.51.82.190

    Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бак топливный 5000209965"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Насос топливный высокого давления Hatz"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Форсунка Hatz WK"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Вентилятор радиатора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Втулка"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Генератор ДВС"

    Кол-во: 8

    "Позиция 8"

    "Изолятор"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Насос топливоподкачивающий ручной"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Обмотка возбуждения генератора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Подшипник Denyо"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Радиатор водяной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Регулятор напряжения"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Регулятор тока"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Реостат"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Ручка регулятора"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Сальник коленчатого вала задний"

    Кол-во: 20

    "Позиция 18"

    "Сальник коленчатого вала передний"

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "Стартер"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Статор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Топливный насос высокого давления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Cцепление в сборе Cimar"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Амортизатор"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Вибромеханизм в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Подшипник валов вибромеханизма"

    Кол-во: 20

    "Позиция 26"

    "Ремень привода"

    Кол-во: 20

    "Позиция 27"

    "Трос газа Robust"

    Кол-во: 5

    "Позиция 28"

    "Трос газа Robust"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Центробежная муфта"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "Шнур кикстартера Ø 6"

    Кол-во: 200

    "Позиция 31"

    "Замок зажигания в сборе Yanmar"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Кикстартер Yanmar"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Накбор прокладок Yanmar"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Прокладка ГБЦ Yanmar"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "Прокладка ГБЦ Yanmar"

    Кол-во: 5

    "Позиция 36"

    "Прокладка крышки клапанов Yanmar 114310-11310"

    Кол-во: 4

    "Позиция 37"

    "Сальник коленвала (30х45х8)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 38"

    "Сальник коленвала Yanmar"

    Кол-во: 10

    "Позиция 39"

    "Стартер ручной Yanmar"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "ТНВД Yanmar"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "ТНВД Yanmar"

    Кол-во: 5

    "Позиция 42"

    "Форсунка Yanmar"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Форсунка Yanmar"

    Кол-во: 5

    "Позиция 44"

    "Штанга толкателя Yanmar"

    Кол-во: 10

    "Позиция 45"

    "Конденсатор Sial (20 μF 450V)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Крышка топливного бака Sial"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Опорное колесо Sial"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Вентилятор Sial"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Насос топливный высокого давления Hatz"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Форсунка Hatz WK"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Генератор в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Генератор ДВС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Крышка радиатора системы охлаждения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Радиатор водяной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Стартер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Стартер в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Топливный насос высокого давления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Топливо подкачивающий насос"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Патрубок радиатора Denyo"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Патрубок радиатора Denyo"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Регулятор напряжения Denyo"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Трубопровод системы выпуска Denyo"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Генератор ДВС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Радиатор водяной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Стартер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Радиатор водяной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Генератор ДВС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Сальник коленчатого вала передний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Подшипник 6203"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Муфта центробежная Cimar"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Подшипник 6008 ZZ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Муфта центробежная Cimar"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Трос газа Robust"

    Кол-во: 2

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