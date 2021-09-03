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    Главная / Торги / Беспилотный комплекс для аэрофотосъемки (Согласно ТЗ) или аналог

    Беспилотный комплекс для аэрофотосъемки (Согласно ТЗ) или аналог

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 23:0003.09.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144347Дата и время окончания срока приема заявок Беспилотный комплекс для аэрофотосъемки (Согласно ТЗ) или аналогМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144347

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Беспилотный комплекс для аэрофотосъемки (Согласно ТЗ) или аналог

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.08.2021 18:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_Переясловка_АФК.pdf

    ТЗ_РСП_АФК.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Юридический адрес

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    Почтовый адрес

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Контактный телефон

    +7 495 225-25-05

    Факс

    +7 495 225-25-05

    Адрес электронной почты

    dsuhinin@ruscoal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сухинин Денис Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Беспилотный комплекс для аэрофотосъемки (Согласно ТЗ) или аналог

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 23:00 GMT +303.09.2021 23:0003.09.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144347Дата и время окончания срока приема заявок Беспилотный комплекс для аэрофотосъемки (Согласно ТЗ) или аналогМосква

    Подведение итогов не позднее

    18.09.2021 23:0018.09.2021 23:0018.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144347Подведение итогов не позднее Беспилотный комплекс для аэрофотосъемки (Согласно ТЗ) или аналогМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.09.202118.09.2021 23:0018.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144347Подведение итогов не позднее Беспилотный комплекс для аэрофотосъемки (Согласно ТЗ) или аналогМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Беспилотный комплекс для аэрофотосъемки (Согласно ТЗ) или аналог

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО «Красноярсккрайуголь" Отгрузочные реквизиты: Автомобильным транспортом: РФ, 663972, Красноярский край, Рыбинский район, село Переясловка, ул.Полтавская 15 ООО "Разрез Саяно-Партизанский" Отгрузочные реквизиты: Автомобильным транспортом: 663551, Красноярский край, Партизанский район, д. Ивановка, ул. Суворова, 21Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 120 дней от даты поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Адрес местонахождения

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Беспилотный комплекс для аэрофотосъемки (Согласно ТЗ) или аналог для ООО "РСП""

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Беспилотный комплекс для аэрофотосъемки (Согласно ТЗ) или аналог для Переяслоавка"

    Кол-во: 1

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