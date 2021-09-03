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Номер извещения
ГП144347
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Беспилотный комплекс для аэрофотосъемки (Согласно ТЗ) или аналог
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
25.08.2021 18:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13
Почтовый адрес
107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13
Контактный телефон
+7 495 225-25-05
Факс
+7 495 225-25-05
Адрес электронной почты
dsuhinin@ruscoal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сухинин Денис Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Беспилотный комплекс для аэрофотосъемки (Согласно ТЗ) или аналог
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 23:00 GMT +303.09.2021 23:0003.09.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144347Дата и время окончания срока приема заявок Беспилотный комплекс для аэрофотосъемки (Согласно ТЗ) или аналогМосква
Подведение итогов не позднее
18.09.2021 23:0018.09.2021 23:0018.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144347Подведение итогов не позднее Беспилотный комплекс для аэрофотосъемки (Согласно ТЗ) или аналогМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Беспилотный комплекс для аэрофотосъемки (Согласно ТЗ) или аналог
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заявке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «Красноярсккрайуголь" Отгрузочные реквизиты: Автомобильным транспортом: РФ, 663972, Красноярский край, Рыбинский район, село Переясловка, ул.Полтавская 15 ООО "Разрез Саяно-Партизанский" Отгрузочные реквизиты: Автомобильным транспортом: 663551, Красноярский край, Партизанский район, д. Ивановка, ул. Суворова, 21Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РУССКИЙ УГОЛЬ
Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ
Адрес местонахождения
107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13
107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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