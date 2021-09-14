Выполнение электромонтажных и строительно-монтажных работ на территории МНПЗ, в том числе на КУПН.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения АП003029 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0079792-363-2021 Наименование закупки Выполнение электромонтажных и строительно-монтажных работ на территории МНПЗ, в том числе на КУПН. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЭНЕРГОСЕРВИС

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЭНЕРГОСЕРВИС Юридический адрес 117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39 Почтовый адрес 117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39 Контактный телефон +7 495 777-26-01 доб. 56876 Адрес электронной почты ZAKUPKI_ES@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Рогова Юлия Эрнестовна Место рассмотрения заявок Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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Список лотов Лот 1 Выполнение электромонтажных и строительно-монтажных работ на территории МНПЗ, в том числе на КУПН. Дата и время окончания срока приема заявок 14.09.2021 10:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок АП003029 Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение электромонтажных и строительно-монтажных работ на территории МНПЗ, в том числе на КУПН. Москва Текущий статус Архив Предмет договора Выполнение электромонтажных и строительно-монтажных работ на территории МНПЗ, в том числе на КУПН. Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт