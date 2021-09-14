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Номер извещения
АП003029
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение электромонтажных и строительно-монтажных работ на территории МНПЗ, в том числе на КУПН.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
25.08.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39
Почтовый адрес
117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39
Контактный телефон
+7 495 777-26-01 доб. 56876
Адрес электронной почты
ZAKUPKI_ES@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рогова Юлия Эрнестовна
Место рассмотрения заявок
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение электромонтажных и строительно-монтажных работ на территории МНПЗ, в том числе на КУПН.
Дата и время окончания срока приема заявок
14.09.2021 10:00 GMT +314.09.2021 10:0014.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003029Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение электромонтажных и строительно-монтажных работ на территории МНПЗ, в том числе на КУПН.Москва
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Выполнение электромонтажных и строительно-монтажных работ на территории МНПЗ, в том числе на КУПН.
Официальный сайт, на котором размещена документация
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