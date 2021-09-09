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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП144345
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка электротехнических материалов 2 этап
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.08.2021 17:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Контактный телефон
+7 495 739-01-60
Факс
+7 495 739-01-60
Адрес электронной почты
VBekker@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беккер Владимир Викторович
Место рассмотрения предложений
ЦАО
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электротехнических материалов 2 этап
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2021 18:00 GMT +309.09.2021 18:0009.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144345Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротехнических материалов 2 этапЦАО
Дата и время вскрытия заявок
09.09.2021 18:0009.09.2021 18:0009.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144345Дата и время вскрытия заявок Поставка электротехнических материалов 2 этапЦАО
Подведение итогов не позднее
26.11.2021 23:5926.11.2021 23:5926.11.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144345Подведение итогов не позднее Поставка электротехнических материалов 2 этапЦАО
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электротехнических материалов 2 этап
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
36 ШТ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Усинск (ул. Магистральная, 19)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
27.90
27.90
Документация лота
Кол-во: 36
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