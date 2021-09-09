Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка электротехнических материалов 2 этап

    Поставка электротехнических материалов 2 этап

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 18:0009.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144345Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротехнических материалов 2 этапЦАОПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144345

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗЦ-0143-21-MT

    Наименование закупки

    Поставка электротехнических материалов 2 этап

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.08.2021 17:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    6._Договор_поставки_с_приложениями.zip

    1._Инструкция_для_участников_закупки_ЗЦ_0143_21_MT.docx

    2._Техническое_задание_ЗЦ_0143_21_MT.docx

    3._Инструкция_при_отправке_ЗЦ_0143_21_MT.docx

    4._Расчет_стоимости__Форма_1.1__ЗЦ_0143_21_MT.xlsx

    5._Техническое_предложение__Форма_9.1__ЗЦ_0143_21_MT.xlsx

    Письмо_о_завершении_процедуры_0143.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Юридический адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    Почтовый адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Контактный телефон

    +7 495 739-01-60

    Факс

    +7 495 739-01-60

    Адрес электронной почты

    VBekker@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беккер Владимир Викторович

    Место рассмотрения предложений

    ЦАО

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электротехнических материалов 2 этап

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.09.2021 18:00 GMT +309.09.2021 18:0009.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144345Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротехнических материалов 2 этапЦАО

    Дата и время вскрытия заявок

    09.09.2021 18:0009.09.2021 18:0009.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144345Дата и время вскрытия заявок Поставка электротехнических материалов 2 этапЦАО

    Подведение итогов не позднее

    26.11.2021 23:5926.11.2021 23:5926.11.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144345Подведение итогов не позднее Поставка электротехнических материалов 2 этапЦАО

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.11.202126.11.2021 23:5926.11.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144345Подведение итогов не позднее Поставка электротехнических материалов 2 этапЦАО

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электротехнических материалов 2 этап

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    36 ШТ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Усинск (ул. Магистральная, 19)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗНДХ
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Адрес местонахождения

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Классификатор ОКПД2

    27.90

    Оборудование электрическое прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    Документация лота

    4._Расчет_стоимости__Форма_1.1__ЗЦ_0143_21_MT.xlsx

    25.11.2021

    1._Инструкция_для_участников_закупки_ЗЦ_0143_21_MT.docx

    25.11.2021

    6._Договор_поставки_с_приложениями.zip

    25.11.2021

    2._Техническое_задание_ЗЦ_0143_21_MT.docx

    25.11.2021

    3._Инструкция_при_отправке_ЗЦ_0143_21_MT.docx

    25.11.2021

    5._Техническое_предложение__Форма_9.1__ЗЦ_0143_21_MT.xlsx

    25.11.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1091963/name/619f85b2e13642.13135651

    25.11.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка электротехнических материалов 2 этап"

    Кол-во: 36

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО ТГК-14
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211087616
    Поставка электромонтажных материалов и оборудования для нужд ПАО "ТГК-14" Улан-Удэнский энергетический комплекс
    Поставка электромонтажных материалов и оборудования для нужд ПАО "ТГК-14" Улан-Удэнский...
    594632
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 05:00(GMT+03:00)
    3 537 246
    Лоты:
    1
    Регион:
    Забайкальский край
    АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП237312
    Поставка комплектующих изделий фирмы Samtec для изготовления оборудования АЭС
    Поставка комплектующих изделий фирмы Samtec для изготовления оборудования АЭС
    594141
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП237302
    Поставка электрических элементов для изготовления оборудования АЭС
    Поставка электрических элементов для изготовления оборудования АЭС
    594089
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП237301
    Поставка комплектующих фирмы SIEMENS для изготовления оборудования АЭС
    Поставка комплектующих фирмы SIEMENS для изготовления оборудования АЭС
    594083
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП237299
    Поставка комплектующих фирмы Apem для изготовления оборудования АЭС
    Поставка комплектующих фирмы Apem для изготовления оборудования АЭС
    594068
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП237293
    Поставка комплектующих фирмы Phoenix Contact для изготовления оборудования АЭС
    Поставка комплектующих фирмы Phoenix Contact для изготовления оборудования АЭС
    594048
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211070616
    МИ №1170/МИ - Поставка бытовой техники и офисного оборудования для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго»
    МИ №1170/МИ - Поставка бытовой техники и офисного оборудования для нужд Акционерное общество...
    591995
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    444 319
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП237276
    Поставка комплектующих фирмы WAGO для изготовления оборудования АЭС
    Поставка комплектующих фирмы WAGO для изготовления оборудования АЭС
    593992
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить