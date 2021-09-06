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    Главная / Торги / Покупка комплектующих для расширения системы хранения данных

    Покупка комплектующих для расширения системы хранения данных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 12:0006.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144342Дата и время окончания срока приема заявок Покупка комплектующих для расширения системы хранения данных.МещанскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144342

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Покупка комплектующих для расширения системы хранения данных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.08.2021 17:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание_СХД.docx

    Коммерческое_предложение_ФОРМА.docx

    Извещение_о_проведении_процедуры.doc

    Протокол_подведения_итогов.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Комеди Клаб продакшн
    Все закупки и тендеры Комеди Клаб продакшн

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Мясницкая, 46 стр.7

    Почтовый адрес

    129090, Российская Федерация, Москва, Мещанский, Мещанская, 7/21 стр.4.

    Контактный телефон

    +7 495 543-88-88

    Факс

    +7 495 543-88-88

    Адрес электронной почты

    kuhtenkova@comedyclub.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кухтенкова Мария Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Мещанский

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Покупка комплектующих для расширения системы хранения данных.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2021 12:00 GMT +306.09.2021 12:0006.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144342Дата и время окончания срока приема заявок Покупка комплектующих для расширения системы хранения данных.Мещанский

    Дата и время вскрытия заявок

    06.09.2021 12:0006.09.2021 12:0006.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144342Дата и время вскрытия заявок Покупка комплектующих для расширения системы хранения данных.Мещанский

    Подведение итогов не позднее

    09.09.2021 19:0009.09.2021 19:0009.09.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144342Подведение итогов не позднее Покупка комплектующих для расширения системы хранения данных.Мещанский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.202109.09.2021 19:0009.09.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144342Подведение итогов не позднее Покупка комплектующих для расширения системы хранения данных.Мещанский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покупка комплектующих для расширения системы хранения данных.

    Начальная цена

    2 415 814,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Техническому заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Техническому заданию
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Комеди Клаб продакшн»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Комеди Клаб продакшн
    Все закупки и тендеры Комеди Клаб продакшн

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Мясницкая, 46 стр.7

    129090, Российская Федерация, Москва, Мещанский, Мещанская, 7/21 стр.4.

    Классификатор ОКПД2

    26.2

    Компьютеры и периферийное оборудование

    Классификатор ОКВЭД2

    46.51

    Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1027810/name/6138907fa55520.14604523

    08.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно Техническому заданию"

    Кол-во:

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