Открытый конкурентный отбор на право заключения договора на оказание услуг по пересмотру Плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в зоне ответственности морской ледостойкой стационарной платформы "Приразломная" для нужд ООО "Газпром нефть шельф"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения АП003025 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0065632-344-2021 Наименование закупки Открытый конкурентный отбор на право заключения договора на оказание услуг по пересмотру Плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в зоне ответственности морской ледостойкой стационарной платформы "Приразломная" для нужд ООО "Газпром нефть шельф" Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЬ ШЕЛЬФ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЬ ШЕЛЬФ Юридический адрес 191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Невский,, дом 38/4, литер А, часть пом. 2-Н помещение 104 Почтовый адрес 191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Невский,, дом 38/4, литер А, часть пом. 2-Н помещение 104 Контактный телефон +7 812 403-08-88 доб. 755507 Адрес электронной почты shelf.ooz@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Павлова Ольга Олеговна Место рассмотрения заявок Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Список лотов Лот 1 Оказание услуг по пересмотру Плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в зоне ответственности морской ледос Дата и время окончания срока приема заявок 01.09.2021 17:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок АП003025 Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по пересмотру Плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в зоне ответственности морской ледос Санкт-Петербург Текущий статус Архив Предмет договора Оказание услуг по пересмотру Плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в зоне ответственности морской ледос Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт