Открытый двухэтапный конкурентный отбор организации на право заключения договора на разработку рабочей документации по установке видеонаблюдения на технологических объекта на эстакаде тит. 1345 Московского ЦОН ООО "ГПН- Логистика"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения АП003024 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0057171-365-2021 Наименование закупки Открытый двухэтапный конкурентный отбор организации на право заключения договора на разработку рабочей документации по установке видеонаблюдения на технологических объекта на эстакаде тит. 1345 Московского ЦОН ООО "ГПН- Логистика" Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Газпромнефть-Логистика

Все закупки и тендеры ГПН-Логистика Юридический адрес 109429, Российская Федерация, Москва, 2-й квартал Капотни, д.10 Почтовый адрес 109429, Российская Федерация, Москва, 2-й квартал Капотни, д.20А Контактный телефон +7 495 777-31-71 доб. 4286 Адрес электронной почты gpnl_asuz@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Глушич Алексей Евгеньевич Место рассмотрения заявок Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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Список лотов Лот 1 Разработка рабочей документации по установке Видеонаблюдения на технологических объекта на эстакаде тит. 1345 МЦОН ООО "ГПН- Логисти Дата и время окончания срока приема заявок 08.09.2021 10:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок АП003024 Дата и время окончания срока приема заявок Разработка рабочей документации по установке Видеонаблюдения на технологических объекта на эстакаде тит. 1345 МЦОН ООО "ГПН- Логисти Москва Текущий статус Архив Предмет договора Разработка рабочей документации по установке Видеонаблюдения на технологических объекта на эстакаде тит. 1345 МЦОН ООО "ГПН- Логисти Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт