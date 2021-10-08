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    Главная / Торги / Приводная роликовая опора для вращения валков во время проведения ультразвукового контроля согласно ТЗ №136-2021

    Приводная роликовая опора для вращения валков во время проведения ультразвукового контроля согласно ТЗ №136-2021

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2021 11:0008.10.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144334Дата и время окончания срока приема заявок Приводная роликовая опора для вращения валков во время проведения ультразвукового контроля согласно ТЗ №136-2021ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144334

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    751

    Наименование закупки

    Приводная роликовая опора для вращения валков во время проведения ультразвукового контроля согласно ТЗ №136-2021

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.08.2021 17:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__3_Справка_об_опыте_работы.docx

    ДОГОВОР_поставки_типовой_рамочный.doc

    Приложение__1_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Приложение__2_ТЗ__136_2021_Роликовая_опора.pdf

    Извещение_о_проведении_закупки___751.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 909 704-57-47

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Уткин Дмитрий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приводная роликовая опора для вращения валков во время проведения ультразвукового контроля согласно ТЗ №136-2021

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.10.2021 11:00 GMT +308.10.2021 11:0008.10.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144334Дата и время окончания срока приема заявок Приводная роликовая опора для вращения валков во время проведения ультразвукового контроля согласно ТЗ №136-2021Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    08.10.2021 11:0008.10.2021 11:0008.10.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144334Дата и время вскрытия заявок Приводная роликовая опора для вращения валков во время проведения ультразвукового контроля согласно ТЗ №136-2021Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2022 15:0031.01.2022 15:0031.01.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144334Подведение итогов не позднее Приводная роликовая опора для вращения валков во время проведения ультразвукового контроля согласно ТЗ №136-2021Екатеринбург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    31.01.202231.01.2022 15:0031.01.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144334Подведение итогов не позднее Приводная роликовая опора для вращения валков во время проведения ультразвукового контроля согласно ТЗ №136-2021Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приводная роликовая опора для вращения валков во время проведения ультразвукового контроля согласно ТЗ №136-2021

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Приводная роликовая опора для вращения валков во время проведения ультразвукового контроля согласно ТЗ №136-2021"

    Кол-во:

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