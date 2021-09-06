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    Главная / Торги / Проведение проектно-сметных работ ПИР 16

    Проведение проектно-сметных работ ПИР 16

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 11:5906.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110586366Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ ПИР 16ВладикавказПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110586366

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    08-08-2021/ГМВ/КОЭФ

    Наименование закупки

    Проведение проектно-сметных работ ПИР 16

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    25.08.2021 17:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_Протокол_ПИР.doc

    Извещение_ПИР_16_2021.doc

    Документация_ПИР_16_2021.docx

    Обоснование_НМЦ_16_СТМ_2021__3_.xlsx

    Техническое_предложение_ПИР_16.docx

    Ценовое_предложениеПИР_16.docx

    Проект_Договора_ПИР_16.doc

    Техническая_часть_ПИР_16_2021.docx

    Сметы_СТМ_16_объектов.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ

    Юридический адрес

    362040, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Максима Горького, 6

    Почтовый адрес

    362040, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Максима Горького, 6

    Контактный телефон

    +7 8672 40-84-55

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ikoev_ai@rgk-rso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Икоев Алан Ибрагимович

    Место рассмотрения предложений

    Владикавказ

    Закупки и тендеры Республика Северная Осетия-Алания

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение проектно-изыскательских работ ПИР 16

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 18:0010.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110586366Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ ПИР 16Владикавказ

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение проектно-изыскательских работ ПИР 16

    Начальная цена

    734 004,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ

    Адрес местонахождения

    362040, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Максима Горького, 6

    Классификатор ОКПД2

    71.12.1

    Услуги инженерно-технического характера

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029412/name/613a1bf075d251.00809600

    09.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 1.00000

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