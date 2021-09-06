Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку бактерицидных ламп и комплектующих для установок ультрафиолетового облучения.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110586332 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку бактерицидных ламп и комплектующих для установок ультрафиолетового облучения. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТОР-НОРСИ

Все закупки и тендеры ЭКОИН - НОРСИ Юридический адрес 607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7 Почтовый адрес 607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, а/я 46, а/я 46 Контактный телефон +7 915 942-95-70 Факс {} Адрес электронной почты chernovamv@ekoin-norsi.ru Ф.И.О. контактного лица Чернова Мария Владимировна Место рассмотрения предложений 607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7 Закупки и тендеры Нижегородская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru