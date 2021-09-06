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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку бактерицидных ламп и комплектующих для установок ультрафиолетового облучения.

    Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку бактерицидных ламп и комплектующих для установок ультрафиолетового облучения.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 10:0006.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110586332Дата и время окончания срока приема заявок Комплектующие для УФО607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110586332

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку бактерицидных ламп и комплектующих для установок ультрафиолетового облучения.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.08.2021 17:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_2___Требования_к_продукции.docx

    Извещение.docx

    Обоснование_НМЦК_УФО.xlsx

    Приложение_1___Проект_договора.docx

    Протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТОР-НОРСИ
    Все закупки и тендеры ЭКОИН - НОРСИ

    Юридический адрес

    607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7

    Почтовый адрес

    607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, а/я 46, а/я 46

    Контактный телефон

    +7 915 942-95-70

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    chernovamv@ekoin-norsi.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чернова Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Комплектующие для УФО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2021 10:00 GMT +306.09.2021 10:0006.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110586332Дата и время окончания срока приема заявок Комплектующие для УФО607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7

    Дата и время вскрытия заявок

    06.09.2021 10:0006.09.2021 10:0006.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110586332Дата и время вскрытия заявок Комплектующие для УФО607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7

    Подведение итогов не позднее

    07.09.2021 10:0007.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110586332Подведение итогов не позднее Комплектующие для УФО607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.202107.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110586332Подведение итогов не позднее Комплектующие для УФО607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплектующие для УФО

    Начальная цена

    2 077 127,55

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭКОИН - НОРСИ
    Все закупки и тендеры ЭКОИН - НОРСИ

    Адрес местонахождения

    607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7

    607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, а/я 46, а/я 46

    Классификатор ОКПД2

    27.40

    Оборудование электрическое осветительное

    Классификатор ОКВЭД2

    27.40

    Производство электрических ламп и осветительного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1027611/name/613874d2435c86.67131040

    08.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство электрических ламп и осветительного оборудования"

    Кол-во: 288.00000

    "Позиция 2"

    "Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации"

    Кол-во: 576.00000

    "Позиция 3"

    "Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации"

    Кол-во: 576.00000

    "Позиция 4"

    "Производство электрических ламп и осветительного оборудования"

    Кол-во: 30.00000

    "Позиция 5"

    "Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств"

    Кол-во: 300.00000

    "Позиция 6"

    "Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств"

    Кол-во: 300.00000

    "Позиция 7"

    "Производство электроустановочных изделий"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 8"

    "Производство электроустановочных изделий"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 9"

    "Производство электроустановочных изделий"

    Кол-во: 20.00000

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