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    Главная / Торги / Разработка/перевозка грунта на объектах обустройства участка 4А Ачимовских отложений Уренгойского НГКМ: «Строительство трубопроводов сбора и транспорта газа с кустов № 4А17 и № 4А 18/19, линий электропередач воздушных к КСГ № 4А17, № 4А18/19 и обустройство кустов газовых скважин №4А17, № 4А18/19»

    Разработка/перевозка грунта на объектах обустройства участка 4А Ачимовских отложений Уренгойского НГКМ: «Строительство трубопроводов сбора и транспорта газа с кустов № 4А17 и № 4А 18/19, линий электропередач воздушных к КСГ № 4А17, № 4А18/19 и обустройство кустов газовых скважин №4А17, № 4А18/19»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 15:0001.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144340Дата и время окончания срока приема заявок Разработка/перевозка грунта на объектах обустройства участка 4А Ачимовских отложений Уренгойского НГКМ: «Строительство трубопроводов сбора и транспорта газа с кустов № 4А17 и № 4А 18/19, линий электропередач воздушных к КСГ № 4А17, № 4А18/19 и обустройство кустов газовых скважин №4А17, № 4А18/19»Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144340

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Разработка/перевозка грунта на объектах обустройства участка 4А Ачимовских отложений Уренгойского НГКМ: «Строительство трубопроводов сбора и транспорта газа с кустов № 4А17 и № 4А 18/19, линий электропередач воздушных к КСГ № 4А17, № 4А18/19 и обустройство кустов газовых скважин №4А17, № 4А18/19»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.08.2021 17:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_вскрытия_ГП144340.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТМОНТАЖ
    Все закупки и тендеры НГКМ

    Юридический адрес

    141506, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г СОЛНЕЧНОГОРСК, Ш 61 КМ ЛЕНИНГРАДСКОЕ, 3,

    Почтовый адрес

    141506, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г СОЛНЕЧНОГОРСК, Ш 61 КМ ЛЕНИНГРАДСКОЕ, 3

    Контактный телефон

    +7 123 86-01762 доб. 548

    Факс

    +7 495 975-79-22

    Адрес электронной почты

    kosareva_av@ngkm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Косарева Анастасия Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка/перевозка грунта на объектах обустройства участка 4А Ачимовских отложений Уренгойского НГКМ: «Строительство трубопроводов сбора и транспорта газа с кустов № 4А17 и № 4А 18/19, линий электропередач воздушных к КСГ № 4А17, № 4А18/19 и обустройство кустов газовых скважин №4А17, № 4А18/19»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2021 15:00 GMT +301.09.2021 15:0001.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144340Дата и время окончания срока приема заявок Разработка/перевозка грунта на объектах обустройства участка 4А Ачимовских отложений Уренгойского НГКМ: «Строительство трубопроводов сбора и транспорта газа с кустов № 4А17 и № 4А 18/19, линий электропередач воздушных к КСГ № 4А17, № 4А18/19 и обустройство кустов газовых скважин №4А17, № 4А18/19»Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    01.09.2021 15:0001.09.2021 15:0001.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144340Дата и время вскрытия заявок Разработка/перевозка грунта на объектах обустройства участка 4А Ачимовских отложений Уренгойского НГКМ: «Строительство трубопроводов сбора и транспорта газа с кустов № 4А17 и № 4А 18/19, линий электропередач воздушных к КСГ № 4А17, № 4А18/19 и обустройство кустов газовых скважин №4А17, № 4А18/19»Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    29.09.2021 21:0029.09.2021 21:0029.09.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144340Подведение итогов не позднее Разработка/перевозка грунта на объектах обустройства участка 4А Ачимовских отложений Уренгойского НГКМ: «Строительство трубопроводов сбора и транспорта газа с кустов № 4А17 и № 4А 18/19, линий электропередач воздушных к КСГ № 4А17, № 4А18/19 и обустройство кустов газовых скважин №4А17, № 4А18/19»Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.09.202129.09.2021 21:0029.09.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144340Подведение итогов не позднее Разработка/перевозка грунта на объектах обустройства участка 4А Ачимовских отложений Уренгойского НГКМ: «Строительство трубопроводов сбора и транспорта газа с кустов № 4А17 и № 4А 18/19, линий электропередач воздушных к КСГ № 4А17, № 4А18/19 и обустройство кустов газовых скважин №4А17, № 4А18/19»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка/перевозка грунта на объектах обустройства участка 4А Ачимовских отложений Уренгойского НГКМ: «Строительство трубопроводов сбора и транспорта газа с кустов № 4А17 и № 4А 18/19, линий электропередач воздушных к КСГ № 4А17, № 4А18/19 и обустройство кустов газовых скважин №4А17, № 4А18/19»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НГКМ
    Все закупки и тендеры НГКМ

    Адрес местонахождения

    141506, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г СОЛНЕЧНОГОРСК, Ш 61 КМ ЛЕНИНГРАДСКОЕ, 3,

    141506, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г СОЛНЕЧНОГОРСК, Ш 61 КМ ЛЕНИНГРАДСКОЕ, 3

    Классификатор ОКПД2

    49.41.15.000

    Услуги по перевозке автомобильным транспортом сухих сыпучих грузов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Документация_перевозка_4А.zip

    25.08.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1024721/name/6131e9b67a6583.16522996

    03.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "комплекс"

    Кол-во:

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