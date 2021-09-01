Разработка/перевозка грунта на объектах обустройства участка 4А Ачимовских отложений Уренгойского НГКМ: «Строительство трубопроводов сбора и транспорта газа с кустов № 4А17 и № 4А 18/19, линий электропередач воздушных к КСГ № 4А17, № 4А18/19 и обустройство кустов газовых скважин №4А17, № 4А18/19»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП144340 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Разработка/перевозка грунта на объектах обустройства участка 4А Ачимовских отложений Уренгойского НГКМ: «Строительство трубопроводов сбора и транспорта газа с кустов № 4А17 и № 4А 18/19, линий электропередач воздушных к КСГ № 4А17, № 4А18/19 и обустройство кустов газовых скважин №4А17, № 4А18/19» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Протокол_вскрытия_ГП144340.rtf

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТМОНТАЖ

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