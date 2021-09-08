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Номер извещения
ГП144335
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Комплекс работ по валке деревьев, трелевке древесины, разделке древесины, вывоз и складирование древесины, уборка лесопорубочных остатков методом мульчирования.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
25.08.2021 17:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 903 788-47-00
Факс
--
Адрес электронной почты
y.kuznetsova@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Юлия Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс работ по валке, трелевке, разделке деревьев, выполняется в зоне границ вынесенного в натуру участка под строительство объекта км 0,0 – 31,0 МГ (119,05 га) по проекту «Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт – 30 млрд. м3/год «Узел запуска внутритрубных устройств № 2-2 – узел приема внутритрубных устройств № 31-2».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 11:00 GMT +308.09.2021 11:0008.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144335Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс работ по валке, трелевке, разделке деревьев, выполняется в зоне границ вынесенного в натуру участка под строительство объекта км 0,0 – 31,0 МГ (119,05 га) по проекту «Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт – 30 млрд. м3/год «Узел запуска внутритрубных устройств № 2-2 – узел приема внутритрубных устройств № 31-2».Москва
Подведение итогов не позднее
10.09.2021 13:0010.09.2021 13:0010.09.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144335Подведение итогов не позднее Комплекс работ по валке, трелевке, разделке деревьев, выполняется в зоне границ вынесенного в натуру участка под строительство объекта км 0,0 – 31,0 МГ (119,05 га) по проекту «Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт – 30 млрд. м3/год «Узел запуска внутритрубных устройств № 2-2 – узел приема внутритрубных устройств № 31-2».Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
10.09.202110.09.2021 13:0010.09.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144335Подведение итогов не позднее Комплекс работ по валке, трелевке, разделке деревьев, выполняется в зоне границ вынесенного в натуру участка под строительство объекта км 0,0 – 31,0 МГ (119,05 га) по проекту «Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт – 30 млрд. м3/год «Узел запуска внутритрубных устройств № 2-2 – узел приема внутритрубных устройств № 31-2».Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплекс работ по валке, трелевке, разделке деревьев, выполняется в зоне границ вынесенного в натуру участка под строительство объекта км 0,0 – 31,0 МГ (119,05 га) по проекту «Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт – 30 млрд. м3/год «Узел запуска внутритрубных устройств № 2-2 – узел приема внутритрубных устройств № 31-2».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
02.40.10.121
Документация лота
Кол-во: 119.05
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