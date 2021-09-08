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    Главная / Торги / Комплекс работ по валке деревьев, трелевке древесины, разделке древесины, вывоз и складирование древесины, уборка лесопорубочных остатков методом мульчирования.

    Комплекс работ по валке деревьев, трелевке древесины, разделке древесины, вывоз и складирование древесины, уборка лесопорубочных остатков методом мульчирования.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 11:0008.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144335Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс работ по валке, трелевке, разделке деревьев, выполняется в зоне границ вынесенного в натуру участка под строительство объекта км 0,0 – 31,0 МГ (119,05 га) по проекту «Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт – 30 млрд. м3/год «Узел запуска внутритрубных устройств № 2-2 – узел приема внутритрубных устройств № 31-2».МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144335

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Комплекс работ по валке деревьев, трелевке древесины, разделке древесины, вывоз и складирование древесины, уборка лесопорубочных остатков методом мульчирования.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.08.2021 17:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 903 788-47-00

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    y.kuznetsova@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Юлия Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Комплекс работ по валке, трелевке, разделке деревьев, выполняется в зоне границ вынесенного в натуру участка под строительство объекта км 0,0 – 31,0 МГ (119,05 га) по проекту «Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт – 30 млрд. м3/год «Узел запуска внутритрубных устройств № 2-2 – узел приема внутритрубных устройств № 31-2».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 11:00 GMT +308.09.2021 11:0008.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144335Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс работ по валке, трелевке, разделке деревьев, выполняется в зоне границ вынесенного в натуру участка под строительство объекта км 0,0 – 31,0 МГ (119,05 га) по проекту «Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт – 30 млрд. м3/год «Узел запуска внутритрубных устройств № 2-2 – узел приема внутритрубных устройств № 31-2».Москва

    Подведение итогов не позднее

    10.09.2021 13:0010.09.2021 13:0010.09.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144335Подведение итогов не позднее Комплекс работ по валке, трелевке, разделке деревьев, выполняется в зоне границ вынесенного в натуру участка под строительство объекта км 0,0 – 31,0 МГ (119,05 га) по проекту «Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт – 30 млрд. м3/год «Узел запуска внутритрубных устройств № 2-2 – узел приема внутритрубных устройств № 31-2».Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 13:0010.09.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144335Подведение итогов не позднее Комплекс работ по валке, трелевке, разделке деревьев, выполняется в зоне границ вынесенного в натуру участка под строительство объекта км 0,0 – 31,0 МГ (119,05 га) по проекту «Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт – 30 млрд. м3/год «Узел запуска внутритрубных устройств № 2-2 – узел приема внутритрубных устройств № 31-2».Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплекс работ по валке, трелевке, разделке деревьев, выполняется в зоне границ вынесенного в натуру участка под строительство объекта км 0,0 – 31,0 МГ (119,05 га) по проекту «Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт – 30 млрд. м3/год «Узел запуска внутритрубных устройств № 2-2 – узел приема внутритрубных устройств № 31-2».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    02.40.10.121

    Услуги по рубке (валке) леса

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ТЗ_прил_2_ГПР.xlsx

    03.09.2021

    ТЗ__лесорасчистка_.docx

    03.09.2021

    ТЗ_прил_1_ВР.xlsx

    03.09.2021

    ._Форма_ТКП.xlsx

    03.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплекс работ по валке, трелевке, разделке деревьев выполняется в зоне границ вынесенного в натуру участка под строительство объекта км 0,0 – 31,0 МГ (119,05 га)."

    Кол-во: 119.05

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