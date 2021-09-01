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    Главная / Торги / Шкаф холодильный комбинированный POLAIR CC214-S (ШХК-1,4) или эквивалент

    Шкаф холодильный комбинированный POLAIR CC214-S (ШХК-1,4) или эквивалент

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 17:3001.09.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144336Дата и время окончания срока приема заявок Шкаф холодильный комбинированный POLAIR CC214-S (ШХК-1,4) или эквивалентМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144336

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Шкаф холодильный комбинированный POLAIR CC214-S (ШХК-1,4) или эквивалент

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Малая закупка (Аэрофлот)

    Дата публикации

    25.08.2021 17:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Типовой_договор_2020.docx

    Форма_коммерческого_предложения.docx

    Техническое_задание.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ
    Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ

    Юридический адрес

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1

    Контактный телефон

    +7 495 578-10-83

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    isstarikova@aeroflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Старикова Инна Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Шкаф холодильный комбинированный POLAIR CC214-S (ШХК-1,4) или эквивалент

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2021 17:30 GMT +301.09.2021 17:3001.09.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144336Дата и время окончания срока приема заявок Шкаф холодильный комбинированный POLAIR CC214-S (ШХК-1,4) или эквивалентМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    01.09.2021 17:3001.09.2021 17:3001.09.2021 17:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144336Дата и время вскрытия заявок Шкаф холодильный комбинированный POLAIR CC214-S (ШХК-1,4) или эквивалентМосква

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    01.09.202101.09.2021 17:3001.09.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144336Подведение итогов не позднее Шкаф холодильный комбинированный POLAIR CC214-S (ШХК-1,4) или эквивалентМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Шкаф холодильный комбинированный POLAIR CC214-S (ШХК-1,4) или эквивалент

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО АЭРОФЛОТ
    Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ

    Адрес местонахождения

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1

    Классификатор ОКПД2

    28.25.13.111

    Шкафы холодильные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Техническое_задание.docx

    25.08.2021

    Типовой_договор_2020.docx

    25.08.2021

    Форма_коммерческого_предложения.docx

    25.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф холодильный комбинированный POLAIR CC214-S (ШХК-1,4) или эквивалент"

    Кол-во: 1

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