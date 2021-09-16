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    Главная / Торги / Основные средства для нужд РМУ (Генератор дизельный, Ручной станок для обжима рукавов высокого давления)

    Основные средства для нужд РМУ (Генератор дизельный, Ручной станок для обжима рукавов высокого давления)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.09.2021 11:0016.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144338Дата и время окончания срока приема заявок Основные средства для нужд РМУ (Генератор дизельный, Ручной станок для обжима рукавов высокого давления)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144338

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Основные средства для нужд РМУ (Генератор дизельный, Ручной станок для обжима рукавов высокого давления)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.08.2021 17:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Коммерческая_часть.zip

    Общая_часть.zip

    Техническая_часть.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Контактный телефон

    +7 495 720-50-53 доб. 14751

    Факс

    +7 495 720-50-53

    Адрес электронной почты

    yuliya.klopkova@arcticspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Клопкова Юлия Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Основные средства для нужд РМУ (Генератор дизельный, Ручной станок для обжима рукавов высокого давления)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.09.2021 11:00 GMT +316.09.2021 11:0016.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144338Дата и время окончания срока приема заявок Основные средства для нужд РМУ (Генератор дизельный, Ручной станок для обжима рукавов высокого давления)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    16.09.2021 11:0016.09.2021 11:0016.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144338Дата и время вскрытия заявок Основные средства для нужд РМУ (Генератор дизельный, Ручной станок для обжима рукавов высокого давления)Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.10.2021 10:0027.10.2021 10:0027.10.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144338Подведение итогов не позднее Основные средства для нужд РМУ (Генератор дизельный, Ручной станок для обжима рукавов высокого давления)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.10.202127.10.2021 10:0027.10.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144338Подведение итогов не позднее Основные средства для нужд РМУ (Генератор дизельный, Ручной станок для обжима рукавов высокого давления)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Основные средства для нужд РМУ (Генератор дизельный, Ручной станок для обжима рукавов высокого давления)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно спецификации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. АрхангельскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    60 календарных дней с даты перехода права собственности
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Классификатор ОКПД2

    28.99.39.190

    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    25.73.60.140

    Инструменты для прессования, штамповки и вырубки

    29.31.22

    Стартеры и стартер-генераторы; прочие генераторы, прочее оборудование

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект договора

    22.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дизельный генератор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "ЗИП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Станок для обжима"

    Кол-во: 1

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