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Номер извещения
ГП144338
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Основные средства для нужд РМУ (Генератор дизельный, Ручной станок для обжима рукавов высокого давления)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.08.2021 17:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Контактный телефон
+7 495 720-50-53 доб. 14751
Факс
+7 495 720-50-53
Адрес электронной почты
yuliya.klopkova@arcticspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Клопкова Юлия Олеговна
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Основные средства для нужд РМУ (Генератор дизельный, Ручной станок для обжима рукавов высокого давления)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.09.2021 11:00 GMT +316.09.2021 11:0016.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144338Дата и время окончания срока приема заявок Основные средства для нужд РМУ (Генератор дизельный, Ручной станок для обжима рукавов высокого давления)Москва
Дата и время вскрытия заявок
16.09.2021 11:0016.09.2021 11:0016.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144338Дата и время вскрытия заявок Основные средства для нужд РМУ (Генератор дизельный, Ручной станок для обжима рукавов высокого давления)Москва
Подведение итогов не позднее
27.10.2021 10:0027.10.2021 10:0027.10.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144338Подведение итогов не позднее Основные средства для нужд РМУ (Генератор дизельный, Ручной станок для обжима рукавов высокого давления)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Основные средства для нужд РМУ (Генератор дизельный, Ручной станок для обжима рукавов высокого давления)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно спецификации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. АрхангельскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРКТИК СПГ 2
Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
28.99.39.190
25.73.60.140
29.31.22
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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