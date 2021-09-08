Открытый конкурентный отбор на право заключения договора на оказание медицинских услуг по проведению обязательных периодических/предварительных медицинских осмотров работников ООО «Газпром нефть шельф» в г. Архангельске для нужд ООО "Газпром нефть шельф"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения АП003020 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0065627-344-2021 Наименование закупки Открытый конкурентный отбор на право заключения договора на оказание медицинских услуг по проведению обязательных периодических/предварительных медицинских осмотров работников ООО «Газпром нефть шельф» в г. Архангельске для нужд ООО "Газпром нефть шельф" Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЬ ШЕЛЬФ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЬ ШЕЛЬФ Юридический адрес 191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Невский,, дом 38/4, литер А, часть пом. 2-Н помещение 104 Почтовый адрес 191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Невский,, дом 38/4, литер А, часть пом. 2-Н помещение 104 Контактный телефон +7 812 403-08-88 доб. 755507 Адрес электронной почты shelf.ooz@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Павлова Ольга Олеговна Место рассмотрения заявок Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Список лотов Лот 1 Оказание медицинских услуг по проведению обязательных периодических/предварительных медицинских осмотров работников ООО «Газпром неф Дата и время окончания срока приема заявок 08.09.2021 17:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок АП003020 Дата и время окончания срока приема заявок Оказание медицинских услуг по проведению обязательных периодических/предварительных медицинских осмотров работников ООО «Газпром неф Санкт-Петербург Текущий статус Архив Предмет договора Оказание медицинских услуг по проведению обязательных периодических/предварительных медицинских осмотров работников ООО «Газпром неф Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт