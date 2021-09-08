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Номер извещения
АП003020
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор на право заключения договора на оказание медицинских услуг по проведению обязательных периодических/предварительных медицинских осмотров работников ООО «Газпром нефть шельф» в г. Архангельске для нужд ООО "Газпром нефть шельф"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
25.08.2021 16:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Невский,, дом 38/4, литер А, часть пом. 2-Н помещение 104
Почтовый адрес
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Невский,, дом 38/4, литер А, часть пом. 2-Н помещение 104
Контактный телефон
+7 812 403-08-88 доб. 755507
Адрес электронной почты
shelf.ooz@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Павлова Ольга Олеговна
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание медицинских услуг по проведению обязательных периодических/предварительных медицинских осмотров работников ООО «Газпром неф
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 17:00 GMT +308.09.2021 17:0008.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003020Дата и время окончания срока приема заявок Оказание медицинских услуг по проведению обязательных периодических/предварительных медицинских осмотров работников ООО «Газпром нефСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание медицинских услуг по проведению обязательных периодических/предварительных медицинских осмотров работников ООО «Газпром неф
Официальный сайт, на котором размещена документация
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