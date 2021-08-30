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Номер извещения
АП003021
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка фильтров (сетчкатых, сливных), кранов шаровых, клапанных блоков
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
25.08.2021 16:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Почтовый адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 749
Факс
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Адрес электронной почты
aa.romanov@isource.ru
Ф.И.О. контактного лица
Романов Артём Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка фильтров (сетчкатых, сливных), кран шаровой, клапанный блок
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.08.2021 17:00 GMT +330.08.2021 17:0030.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003021Дата и время окончания срока приема заявок Закупка фильтров (сетчкатых, сливных), кран шаровой, клапанный блокСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
15.09.2021 17:0015.09.2021 17:0015.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003021Подведение итогов не позднее Закупка фильтров (сетчкатых, сливных), кран шаровой, клапанный блокСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка фильтров (сетчкатых, сливных), кран шаровой, клапанный блок
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно характеристикам позиции лота
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЯНАО, г. Новый Уренгой, Северная промзона, база ООО «Мегатранс», Координаты: 66.153950, 76.666362Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Адрес местонахождения
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
28.14.13.130
28.29.12
28.29.12.130
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 22
Кол-во: 6
Кол-во: 46
Кол-во: 18
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 5
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