Закупка фильтров (сетчкатых, сливных), кранов шаровых, клапанных блоков

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100% в течение 30 календарных дней по факту поставки Товара

АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Устройство сливное с огнепреградителем DN 80, PN 0,25 МПа в комплекте с ответным фланцем исполнения В по ГОСТ 33259-2015 ст. 09Г2С, прокладками СНП-Д по ГОСТ Р 52376-2005 и крепежными изделиями." Кол-во: 2

"Позиция 2" "Фильтр сливной прямой DN 80, PN 1,6 МПа тонкость фильрации 0,2 мм в комплекте с ответными фланцами, тип исполнения уплотнительной поверхности E," Кол-во: 2

"Позиция 3" "Фильтр сетчатый DN 80, PN 1,6 МПа, в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом, с разделкой кромок под трубу 89х5 (К52). Климатическое исполнение ХЛ1. Среда -дизельное топливо" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Фильтр сетчатый DN 80, PN 1,6 МПа, в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом. Климатическое исполнение ХЛ1. Среда - дизельное топливо" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Фильтр сетчатый DN 80, PN 1,6 МПа, в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом, с разделкой кромок под трубу 89х5 (К52). Климатическое исполнение ХЛ1. Среда -дизельное топливо" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Фильтр сливной прямой DN 80, PN 1,6 МПа тонкость фильрации 0,2 мм в комплекте с ответными фланцами, тип исполнения уплотнительной поверхности E, F по ГОСТ 33259-2015 ст. 09Г2С," Кол-во: 1

"Позиция 7" "Кран сифонный DN80, поворотный трубопровод, с шаровым краном, для резервуара без защитной стенки, из стали 09Г2С, укомплектован откидным кожухом" Кол-во: 2

"Позиция 8" "Клапанный блок двухвентильный. Материал корпуса - нержавеющая сталь. Технологическое соединение - резьбовое соединение с наружной резьбой М20х1,5." Кол-во: 1

"Позиция 9" "Кран шаровой с концами под приварку, РN1,6МПа с ручным управлением DN15мм, L=159мм" Кол-во: 22

"Позиция 10" "Кран шаровой с концами под приварку, РN1,6МПа с ручным управлением DN20мм, L=174мм" Кол-во: 6

"Позиция 11" "Кран шаровой с концами под приварку, РN1,6МПа с ручным управлением DN25мм ,L=180мм" Кол-во: 46

"Позиция 12" "Кран шаровой с концами под приварку, РN1,6МПа с ручным управлением DN40мм ,L=233мм" Кол-во: 18

"Позиция 13" "Кран шаровой с концами под приварку, РN1,6МПа с ручным управлением DN50мм ,L=200мм" Кол-во: 2

"Позиция 14" "Кран шаровой с концами под приварку, РN1,6МПа с ручным управлением DN80мм ,L=250мм" Кол-во: 6

"Позиция 15" "Кран шаровой с концами под приварку, PN1,6МПа с ручным управлением DN15мм, L=159мм" Кол-во: 6

"Позиция 16" "Кран шаровой с концами под приварку, PN1,6МПа с ручным управлением DN20мм, L=174мм" Кол-во: 2

"Позиция 17" "Кран шаровой с концами под приварку, PN1,6МПа с ручным управлением DN25мм ,L=180мм" Кол-во: 20

"Позиция 18" "Кран шаровой с концами под приварку, PN1,6МПа с ручным управлением DN40мм ,L=233мм" Кол-во: 8

"Позиция 19" "Кран шаровой с концами под приварку, PN1,6МПа с ручным управлением DN80мм ,L=250мм" Кол-во: 8

"Позиция 20" "Фильтр сливной прямой DN 80, PN 1,6 МПа тонкость фильтрации 0,2 мм в комплекте с ответными фланцами, тип исполнения уплотнительной поверхности E," Кол-во: 1

"Позиция 21" "Кран шаровой с ручным управлением фланцевый DN 25, PN 1,6 МПа исполнения F в комплекте с ответными фланцами, тип исполнения уплотнительной поверхности E по ГОСТ 33259-2015 ст. 09Г2С," Кол-во: 1

"Позиция 22" "Донный клапан с механизмом управления КМУ РЭ, DN 150 мм. Климатическое исполнение ХЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 23" "Донный клапан с механизмом управления КМУ РЭ, DN 200 мм. Климатическое исполнение ХЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 24" "Клапанный блок двухвентильный. Материал корпуса - нержавеющая сталь. Технологическое соединение - резьбовое соединение с наружной резьбой М20х1,5. Соединение с датчиком - накидная гайка М20х1,5." Кол-во: 3

"Позиция 25" "Сигнализатор прохождения очистного устройства" Кол-во: 1

"Позиция 26" "Клапанный блок двухвентильный. Материал корпуса - нержавеющая сталь. Технологическое соединение - резьбовое соединение с наружной резьбой М20х1,5. Соединение с датчиком - накидная гайка М20х1,5." Кол-во: 3

"Позиция 27" "Клапанный блок двухвентильный. Материал корпуса - нержавеющая сталь. Технологическое соединение - резьбовое соединение с наружной резьбой М20х1,5. Соединение с датчиком - накидная гайка М20х1,5." Кол-во: 6