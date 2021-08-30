Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка фильтров (сетчкатых, сливных), кранов шаровых, клапанных блоков

    Закупка фильтров (сетчкатых, сливных), кранов шаровых, клапанных блоков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 17:0030.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003021Дата и время окончания срока приема заявок Закупка фильтров (сетчкатых, сливных), кран шаровой, клапанный блокСанкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП003021

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка фильтров (сетчкатых, сливных), кранов шаровых, клапанных блоков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.08.2021 16:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_ТКП .xlsx

    01_Письмо_руководителю_организации.pdf

    03_Договор.zip

    02_Анонс_Isource.docx

    АП003021_протокол.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 749

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    aa.romanov@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романов Артём Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка фильтров (сетчкатых, сливных), кран шаровой, клапанный блок

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.08.2021 17:00 GMT +330.08.2021 17:0030.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003021Дата и время окончания срока приема заявок Закупка фильтров (сетчкатых, сливных), кран шаровой, клапанный блокСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    15.09.2021 17:0015.09.2021 17:0015.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003021Подведение итогов не позднее Закупка фильтров (сетчкатых, сливных), кран шаровой, клапанный блокСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 17:0015.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003021Подведение итогов не позднее Закупка фильтров (сетчкатых, сливных), кран шаровой, клапанный блокСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка фильтров (сетчкатых, сливных), кран шаровой, клапанный блок

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, г. Новый Уренгой, Северная промзона, база ООО «Мегатранс», Координаты: 66.153950, 76.666362Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 30 календарных дней по факту поставки Товара

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13.130

    Краны и затворы дисковые

    28.29.12

    Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей

    28.29.12.130

    Фильтры жидкостные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1033993/name/6142dfda9744d6.79811867

    16.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Устройство сливное с огнепреградителем DN 80, PN 0,25 МПа в комплекте с ответным фланцем исполнения В по ГОСТ 33259-2015 ст. 09Г2С, прокладками СНП-Д по ГОСТ Р 52376-2005 и крепежными изделиями."

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Фильтр сливной прямой DN 80, PN 1,6 МПа тонкость фильрации 0,2 мм в комплекте с ответными фланцами, тип исполнения уплотнительной поверхности E,"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Фильтр сетчатый DN 80, PN 1,6 МПа, в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом, с разделкой кромок под трубу 89х5 (К52). Климатическое исполнение ХЛ1. Среда -дизельное топливо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Фильтр сетчатый DN 80, PN 1,6 МПа, в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом. Климатическое исполнение ХЛ1. Среда - дизельное топливо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Фильтр сетчатый DN 80, PN 1,6 МПа, в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом, с разделкой кромок под трубу 89х5 (К52). Климатическое исполнение ХЛ1. Среда -дизельное топливо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Фильтр сливной прямой DN 80, PN 1,6 МПа тонкость фильрации 0,2 мм в комплекте с ответными фланцами, тип исполнения уплотнительной поверхности E, F по ГОСТ 33259-2015 ст. 09Г2С,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Кран сифонный DN80, поворотный трубопровод, с шаровым краном, для резервуара без защитной стенки, из стали 09Г2С, укомплектован откидным кожухом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Клапанный блок двухвентильный. Материал корпуса - нержавеющая сталь. Технологическое соединение - резьбовое соединение с наружной резьбой М20х1,5."

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Кран шаровой с концами под приварку, РN1,6МПа с ручным управлением DN15мм, L=159мм"

    Кол-во: 22

    "Позиция 10"

    "Кран шаровой с концами под приварку, РN1,6МПа с ручным управлением DN20мм, L=174мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Кран шаровой с концами под приварку, РN1,6МПа с ручным управлением DN25мм ,L=180мм"

    Кол-во: 46

    "Позиция 12"

    "Кран шаровой с концами под приварку, РN1,6МПа с ручным управлением DN40мм ,L=233мм"

    Кол-во: 18

    "Позиция 13"

    "Кран шаровой с концами под приварку, РN1,6МПа с ручным управлением DN50мм ,L=200мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Кран шаровой с концами под приварку, РN1,6МПа с ручным управлением DN80мм ,L=250мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "Кран шаровой с концами под приварку, PN1,6МПа с ручным управлением DN15мм, L=159мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Кран шаровой с концами под приварку, PN1,6МПа с ручным управлением DN20мм, L=174мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Кран шаровой с концами под приварку, PN1,6МПа с ручным управлением DN25мм ,L=180мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 18"

    "Кран шаровой с концами под приварку, PN1,6МПа с ручным управлением DN40мм ,L=233мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 19"

    "Кран шаровой с концами под приварку, PN1,6МПа с ручным управлением DN80мм ,L=250мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 20"

    "Фильтр сливной прямой DN 80, PN 1,6 МПа тонкость фильтрации 0,2 мм в комплекте с ответными фланцами, тип исполнения уплотнительной поверхности E,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Кран шаровой с ручным управлением фланцевый DN 25, PN 1,6 МПа исполнения F в комплекте с ответными фланцами, тип исполнения уплотнительной поверхности E по ГОСТ 33259-2015 ст. 09Г2С,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Донный клапан с механизмом управления КМУ РЭ, DN 150 мм. Климатическое исполнение ХЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Донный клапан с механизмом управления КМУ РЭ, DN 200 мм. Климатическое исполнение ХЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Клапанный блок двухвентильный. Материал корпуса - нержавеющая сталь. Технологическое соединение - резьбовое соединение с наружной резьбой М20х1,5. Соединение с датчиком - накидная гайка М20х1,5."

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "Сигнализатор прохождения очистного устройства"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Клапанный блок двухвентильный. Материал корпуса - нержавеющая сталь. Технологическое соединение - резьбовое соединение с наружной резьбой М20х1,5. Соединение с датчиком - накидная гайка М20х1,5."

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    "Клапанный блок двухвентильный. Материал корпуса - нержавеющая сталь. Технологическое соединение - резьбовое соединение с наружной резьбой М20х1,5. Соединение с датчиком - накидная гайка М20х1,5."

    Кол-во: 6

    "Позиция 28"

    "Клапанный блок двухвентильный. Материал корпуса - нержавеющая сталь. Технологическое соединение - резьбовое соединение с наружной резьбой М20х1,5. Соединение с датчиком - накидная гайка М20х1,5."

    Кол-во: 5

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211054430
    Поставка кранов латунных
    Поставка кранов латунных
    589560
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    1 293 729
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
    Маркетинговые исследования № 32211073330
    Определение поставщика для поставки кранов шаровых стальных, кранов шаровых латунных
    Определение поставщика для поставки кранов шаровых стальных, кранов шаровых латунных
    592309
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    16 255 130
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБНИНСК
    Маркетинговые исследования № 32211072360
    ОТКРЫТЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (С РАЗМЕЩЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ) № 02-22-МИЭ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ПОСТАВКИ АРМАТУРЫ ТРУБОПРОВОДНОЙ
    ОТКРЫТЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (С РАЗМЕЩЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ) № 02-22-МИЭ...
    592205
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    193 492
    Лоты:
    1
    Регион:
    Калужская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить