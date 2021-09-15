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    Главная / Торги / Выполнение работ по инженерной подготовке площадки и сооружению автодороги. Куст скважин ЕP-3 (Очередь 5) Харьягинского месторождения

    Выполнение работ по инженерной подготовке площадки и сооружению автодороги. Куст скважин ЕP-3 (Очередь 5) Харьягинского месторождения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.09.2021 16:0015.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144341Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по инженерной подготовке площадки и сооружению автодороги. Куст скважин ЕP-3 (Очередь 5) Харьягинского месторождения115054, Российская Федерация, Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144341

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ОТ-0133-21-КС

    Наименование закупки

    Выполнение работ по инженерной подготовке площадки и сооружению автодороги. Куст скважин ЕP-3 (Очередь 5) Харьягинского месторождения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор\Квалификационный отбор

    Дата публикации

    25.08.2021 17:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ОТ_0133_21_КС_Договор_Пр_3.xls

    ОТ_0133_21_КС_Договор_Пр_4.docx

    ОТ_0133_21_КС_Договор_Пр_8.docx

    ОТ_0133_21_КС_Договор_Пр_15.xls

    ОТ_0133_21_КС_Договор_Пр_16.xlsx

    ОТ_0133_21_КС_Инструкция_1_этап_.docx

    ОТ_0133_21_КС_ТЗ.docx

    ОТ_0133_21_КС_ТЗ_Пр.1_ВОР.zip

    ОТ_0133_21_КС_ТЗ_Пр.2_ГПР.pdf

    ОТ_0133_21_КС_ТЗ_Пр.3.xlsx

    ОТ_0133_21_КС_Договор_Пр_2.docx

    ОТ_0133_21_КС_ТЗ_Пр.4_РВ.zip

    ОТ_0133_21_КС_ТЗ_Пр.5_РД.zip

    ОТ_0133_21_КС_Договор.docx

    ОТ_0133_21_КС_Договор_Пр_1.xlsx

    ОТ_0133_21_КС_Договор_Пр_5.docx

    ОТ_0133_21_КС_Договор_Пр_6.docx

    ОТ_0133_21_КС_Договор_Пр_7.docx

    ОТ_0133_21_КС_Договор_Пр_8_ВНД.zip

    ОТ_0133_21_КС_Договор_Пр_Б.xls

    ОТ_0133_21_КС_Договор_Пр_9.xlsx

    ОТ_0133_21_КС_Договор_Пр_10.xlsx

    ОТ_0133_21_КС_Договор_Пр_11.xls

    ОТ_0133_21_КС_Договор_Пр_12.xls

    ОТ_0133_21_КС_Договор_Пр_13.docx

    ОТ_0133_21_КС_Договор_Пр_14.docx

    ОТ_0133_21_КС_Договор_Пр_17.xls

    ОТ_0133_21_КС_Договор_Пр_18.doc

    ОТ_0133_21_КС_Договор_Пр_18_приложения_.pdf

    ОТ_0133_21_КС_Договор_Пр_А.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Юридический адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    Почтовый адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Контактный телефон

    +7 495 228-01-40 доб. 1881

    Факс

    +7 495 739-01-60

    Адрес электронной почты

    AlBogdanov@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богданов Алексей Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    115054, Российская Федерация, Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 3

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по инженерной подготовке площадки и сооружению автодороги. Куст скважин ЕP-3 (Очередь 5) Харьягинского месторождения

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144341Подведение итогов не позднее Выполнение работ по инженерной подготовке площадки и сооружению автодороги. Куст скважин ЕP-3 (Очередь 5) Харьягинского месторождения115054, Российская Федерация, Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по инженерной подготовке площадки и сооружению автодороги. Куст скважин ЕP-3 (Очередь 5) Харьягинского месторождения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗНДХ
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Адрес местонахождения

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Классификатор ОКПД2

    43.12

    Работы по подготовке строительной площадки

    43.99

    Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

    43.2

    Работы электромонтажные, работы по монтажу водопроводных и канализационных систем и прочие строительно-монтажные работы

    Классификатор ОКВЭД2

    43.2

    Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по инженерной подготовке площадки и сооружению автодороги. Куст скважин ЕP-3 (Очередь 5) Харьягинского месторождения"

    Кол-во:

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