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Номер извещения
ГП144330
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Трактор Беларус МТЗ 82.1 с навесным оборудованием для обслуживания дорог зимой и летом (отвал, щетка с поливом)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
25.08.2021 17:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 645-01-60 доб. 2145
Факс
--
Адрес электронной почты
u.pluzhnikov@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Плужников Юрий Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Трактор Беларус МТЗ 82.1 с навесным оборудованием для обслуживания дорог зимой и летом (отвал, щетка с поливом)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2021 18:00 GMT +306.09.2021 18:0006.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144330Дата и время окончания срока приема заявок Трактор Беларус МТЗ 82.1 с навесным оборудованием для обслуживания дорог зимой и летом (отвал, щетка с поливом)Москва
Подведение итогов не позднее
22.09.2021 17:0022.09.2021 17:0022.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144330Подведение итогов не позднее Трактор Беларус МТЗ 82.1 с навесным оборудованием для обслуживания дорог зимой и летом (отвал, щетка с поливом)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трактор Беларус МТЗ 82.1 с навесным оборудованием для обслуживания дорог зимой и летом (отвал, щетка с поливом)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно запросу
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
пос. Магистральный, Иркутская облРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
28
Документация лота
Кол-во: 1
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