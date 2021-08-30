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    Главная / Торги / Поставка оборудования заканчивания по Заявке 21/6 изм 1

    Поставка оборудования заканчивания по Заявке 21/6 изм 1

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 14:3030.08.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144325Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования заканчиваяТюменская областьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144325

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оборудования заканчивания по Заявке 21/6 изм 1

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.08.2021 16:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_таблицы_цен_обновленная.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-51-44

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    AOlhovskaya@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ольховская Анна Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования заканчивая

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.08.2021 14:30 GMT +330.08.2021 14:3030.08.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144325Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования заканчиваяТюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    30.08.2021 14:3030.08.2021 14:3030.08.2021 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144325Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования заканчиваяТюменская область

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 19:0030.09.2021 19:0030.09.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144325Подведение итогов не позднее Поставка оборудования заканчиваяТюменская область

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 19:0030.09.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144325Подведение итогов не позднее Поставка оборудования заканчиваяТюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования заканчивая

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    33.20.34.000

    Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования для добычи полезных ископаемых подземным способом

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Экспертная_группа.xlsx

    27.08.2021

    Задание_на_поставку.xlsx

    27.08.2021

    Таблица_цен_без_ШМР_и_ПНР.XLS

    27.08.2021

    ТЗ__на_поставку_оборудования__426915463_v1_.pdf

    27.08.2021

    Типовой_форме_договора_поставки_сложного_оборудования__из_ШАБЛОНА_.zip

    27.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оборудование заканчивания для спуска нецементируемых хвостовиков 114мм"

    Кол-во: 2

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