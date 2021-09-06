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Номер извещения
ГП144324
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос (ценовых) котировок Набор шевронный
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
25.08.2021 16:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Artem.Mikhaylov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Михайлов Артем Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос (ценовых) котировок Набор шевронный
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2021 16:00 GMT +306.09.2021 16:0006.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144324Дата и время окончания срока приема заявок Запрос (ценовых) котировок Набор шевронныйКолпино
Дата и время вскрытия заявок
06.09.2021 16:0006.09.2021 16:0006.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144324Дата и время вскрытия заявок Запрос (ценовых) котировок Набор шевронныйКолпино
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос (ценовых) котировок Набор шевронный
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно оферте
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
СПб, КолпиноРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
22.19.30.139
Документация лота
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