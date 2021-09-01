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    Главная / Торги / ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ С ВЫДАЧЕЙ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ЕС (ДИРЕКТИВЫ 2014/35/EU, 2014/30/EU) (15 ВИДОВ ОБОРУДОВАНИЯ)

    ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ С ВЫДАЧЕЙ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ЕС (ДИРЕКТИВЫ 2014/35/EU, 2014/30/EU) (15 ВИДОВ ОБОРУДОВАНИЯ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 10:0001.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144327Дата и время окончания срока приема заявок ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ С ВЫДАЧЕЙ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ЕС (ДИРЕКТИВЫ 2014/35/EU, 2014/30/EU) (15 ВИДОВ ОБОРУДОВАНИЯ)ПриморскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144327

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ С ВЫДАЧЕЙ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ЕС (ДИРЕКТИВЫ 2014/35/EU, 2014/30/EU) (15 ВИДОВ ОБОРУДОВАНИЯ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.08.2021 16:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП144327_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ
    Все закупки и тендеры АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ

    Юридический адрес

    195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7,

    Почтовый адрес

    195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7

    Контактный телефон

    +7 812 603-20-38

    Факс

    +7 812 527-38-90

    Адрес электронной почты

    N.Odintsova@electropult.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Одинцова Надежда Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Приморский

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ С ВЫДАЧЕЙ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ЕС (ДИРЕКТИВЫ 2014/35/EU, 2014/30/EU) (15 ВИДОВ ОБОРУДОВАНИЯ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2021 10:00 GMT +301.09.2021 10:0001.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144327Дата и время окончания срока приема заявок ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ С ВЫДАЧЕЙ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ЕС (ДИРЕКТИВЫ 2014/35/EU, 2014/30/EU) (15 ВИДОВ ОБОРУДОВАНИЯ)Приморский

    Дата и время вскрытия заявок

    01.09.2021 10:0001.09.2021 10:0001.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144327Дата и время вскрытия заявок ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ С ВЫДАЧЕЙ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ЕС (ДИРЕКТИВЫ 2014/35/EU, 2014/30/EU) (15 ВИДОВ ОБОРУДОВАНИЯ)Приморский

    Подведение итогов не позднее

    02.09.2021 17:0002.09.2021 17:0002.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144327Подведение итогов не позднее ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ С ВЫДАЧЕЙ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ЕС (ДИРЕКТИВЫ 2014/35/EU, 2014/30/EU) (15 ВИДОВ ОБОРУДОВАНИЯ)Приморский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.09.202102.09.2021 17:0002.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144327Подведение итогов не позднее ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ С ВЫДАЧЕЙ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ЕС (ДИРЕКТИВЫ 2014/35/EU, 2014/30/EU) (15 ВИДОВ ОБОРУДОВАНИЯ)Приморский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ С ВЫДАЧЕЙ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ЕС (ДИРЕКТИВЫ 2014/35/EU, 2014/30/EU) (15 ВИДОВ ОБОРУДОВАНИЯ)

    Начальная цена

    9 557 856,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ
    Все закупки и тендеры АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ

    Адрес местонахождения

    195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7,

    195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.120

    Услуги по проведению сертификации продукции, услуг и организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Техническое_задание.pdf

    25.08.2021

    сертифкация_СЕ_Тендерная_документация.docx

    25.08.2021

    Проект_договора.doc

    25.08.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1030185/name/613b325c6a8cf1.45172286

    10.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПРОВЕДЕНИе ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ С ВЫДАЧЕЙ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ЕС (ДИРЕКТИВЫ 2014/35/EU, 2014/30/EU) (15 ВИДОВ ОБОРУДОВАНИЯ)"

    Кол-во: 1

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