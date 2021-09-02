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    Главная / Торги / Поставка оборудования для шведской линии для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»

    Поставка оборудования для шведской линии для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110586244Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для шведской линии для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110586244

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    272/МКК-21

    Наименование закупки

    Поставка оборудования для шведской линии для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме

    Дата публикации

    25.08.2021 16:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1.Документация_272_МКК.doc

    02_ТЗ.docx

    03_Проект_договора.docx

    4.Форма_4.xls

    протокол__453_2_2021_МКК_от_07.09.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Юридический адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Почтовый адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Контактный телефон

    +7 495 695-21-18

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@updk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Любимов Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования для шведской линии для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 09:00 GMT +302.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110586244Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для шведской линии для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Дата и время вскрытия заявок

    02.09.2021 10:0002.09.2021 10:0002.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110586244Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования для шведской линии для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.202107.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110586244Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для шведской линии для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования для шведской линии для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»

    Начальная цена

    916 541,47

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Адрес местонахождения

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Классификатор ОКПД2

    28.93.15.131

    Мармиты тепловые

    Классификатор ОКВЭД2

    28.93

    Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1028216/name/6138bca8092677.49657292

    08.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка оборудования для шведской линии для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»"

    Кол-во: 1.00

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