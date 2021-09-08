www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
АП003018
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной выполнить работы по развитию инструментов поиска и анализа структурированной информации в рамках программы проектов "Корпоративный поиск и анализ контента»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
25.08.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5
Контактный телефон
+7 812 448-00-51 доб. 27065
Адрес электронной почты
tender@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Карназова Ирина Николаевна
Место рассмотрения заявок
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по развитию инструментов поиска и анализа структурированной информации в рамках программы проектов "Корпоративный п
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 11:00 GMT +308.09.2021 11:0008.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003018Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по развитию инструментов поиска и анализа структурированной информации в рамках программы проектов "Корпоративный пг. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Выполнение работ по развитию инструментов поиска и анализа структурированной информации в рамках программы проектов "Корпоративный п
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.