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    Главная / Торги / Металлопрокат (трубы) для нужд объектов «ВЗиС 2-2; ВЗиСы при Ковыктинском ГКМ; Этап 5.1. Сооружения очистные канализационные (КОС) при УКПГ-2; Этап 5.1. УКПГ-2».

    Металлопрокат (трубы) для нужд объектов «ВЗиС 2-2; ВЗиСы при Ковыктинском ГКМ; Этап 5.1. Сооружения очистные канализационные (КОС) при УКПГ-2; Этап 5.1. УКПГ-2».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 11:0031.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144412Дата и время окончания срока приема заявок Металлопрокат (ТП) для нужд объектов «ВЗиС 2-2; ВЗиСы при Ковыктинском ГКМ; Этап 5.1. Сооружения очистные канализационные (КОС) при УКПГ-2; Этап 5.1. УКПГ-2».МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144412

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Металлопрокат (трубы) для нужд объектов «ВЗиС 2-2; ВЗиСы при Ковыктинском ГКМ; Этап 5.1. Сооружения очистные канализационные (КОС) при УКПГ-2; Этап 5.1. УКПГ-2».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    26.08.2021 10:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗЦ.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4349

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    k.popova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попова Ксения Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Металлопрокат (ТП) для нужд объектов «ВЗиС 2-2; ВЗиСы при Ковыктинском ГКМ; Этап 5.1. Сооружения очистные канализационные (КОС) при УКПГ-2; Этап 5.1. УКПГ-2».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.08.2021 11:00 GMT +331.08.2021 11:0031.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144412Дата и время окончания срока приема заявок Металлопрокат (ТП) для нужд объектов «ВЗиС 2-2; ВЗиСы при Ковыктинском ГКМ; Этап 5.1. Сооружения очистные канализационные (КОС) при УКПГ-2; Этап 5.1. УКПГ-2».Москва

    Подведение итогов не позднее

    17.09.2021 15:0017.09.2021 15:0017.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144412Подведение итогов не позднее Металлопрокат (ТП) для нужд объектов «ВЗиС 2-2; ВЗиСы при Ковыктинском ГКМ; Этап 5.1. Сооружения очистные канализационные (КОС) при УКПГ-2; Этап 5.1. УКПГ-2».Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.09.202117.09.2021 15:0017.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144412Подведение итогов не позднее Металлопрокат (ТП) для нужд объектов «ВЗиС 2-2; ВЗиСы при Ковыктинском ГКМ; Этап 5.1. Сооружения очистные канализационные (КОС) при УКПГ-2; Этап 5.1. УКПГ-2».Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Металлопрокат (ТП) для нужд объектов «ВЗиС 2-2; ВЗиСы при Ковыктинском ГКМ; Этап 5.1. Сооружения очистные канализационные (КОС) при УКПГ-2; Этап 5.1. УКПГ-2».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    24.2

    Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    25.11

    Металлоконструкции строительные и их части

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба 25х2,8 ГОСТ 3262-75 Ст20 ГОСТ 1050-13"

    Кол-во: 0.015

    "Позиция 2"

    "Труба 32х3,2 ГОСТ 3262-75 20 ГОСТ 1050-2013"

    Кол-во: 0.011

    "Позиция 3"

    "Труба 40х3,5 ГОСТ 3262-75 20 ГОСТ 1050-2013"

    Кол-во: 0.005

    "Позиция 4"

    "Труба 50х3,5 ГОСТ 3262-75 20 ГОСТ 1050-2013"

    Кол-во: 0.006

    "Позиция 5"

    "Труба Ц-Р-15х2,8 ГОСТ 3262-75 20 ГОСТ 1050-2013"

    Кол-во: 0.081

    "Позиция 6"

    "Труба 20х2,8 ГОСТ 3262-75 20 ГОСТ 1050-2013"

    Кол-во: 0.038

    "Позиция 7"

    "Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75 20 ГОСТ 1050-2013"

    Кол-во: 0.014

    "Позиция 8"

    "Труба 40х3,5 ГОСТ 3262-75 В20 ГОСТ 1050-2013"

    Кол-во: 0.046

    "Позиция 9"

    "Труба 25х2,8 ГОСТ 3262-75 10 ГОСТ 1050-2013"

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 10"

    "Труба 100х4,5 ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 3.954

    "Позиция 11"

    "Труба 25х2,8 ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0.043

    "Позиция 12"

    "Труба 32х3,2 ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 26.773

    "Позиция 14"

    "Труба 65х4 ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 1.267

    "Позиция 15"

    "Труба 32х2,8 ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0.699

    "Позиция 16"

    "Труба 32х3,2 ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0.683

    "Позиция 17"

    "Труба 40х3,5 ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0.354

    "Позиция 18"

    "Труба 50х3,5 ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0.357

    "Позиция 19"

    "Труба Ц-50х3,5 ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0.106

    "Позиция 20"

    "Труба 25х2,8 ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 24

    "Позиция 21"

    "Труба 100х5 ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Труба 100х4,5 ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Труба 25х2,8 ГОСТ 3262-75 стальная водогазопроводная оцинкованная"

    Кол-во: 108

    "Позиция 24"

    "Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75 стальная водогазопроводная оцинкованная"

    Кол-во: 74

    "Позиция 25"

    "Труба 32х3,2 ГОСТ 3262-75 стальная водогазопроводная оцинкованная"

    Кол-во: 6

    "Позиция 26"

    "Труба 25х2,8 ГОСТ 3262-75 стальная водогазопроводная оцинкованная"

    Кол-во: 2.745

    "Позиция 27"

    "Труба 32х3,2 ГОСТ 3262-75 стальная водогазопроводная оцинкованная"

    Кол-во: 1.19

    "Позиция 28"

    "Труба 50х3,5 ГОСТ 3262-75 стальная водогазопроводная оцинкованная"

    Кол-во: 1.747

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