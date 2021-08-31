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Номер извещения
ГП144412
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Металлопрокат (трубы) для нужд объектов «ВЗиС 2-2; ВЗиСы при Ковыктинском ГКМ; Этап 5.1. Сооружения очистные канализационные (КОС) при УКПГ-2; Этап 5.1. УКПГ-2».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
26.08.2021 10:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4349
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
k.popova@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попова Ксения Николаевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Металлопрокат (ТП) для нужд объектов «ВЗиС 2-2; ВЗиСы при Ковыктинском ГКМ; Этап 5.1. Сооружения очистные канализационные (КОС) при УКПГ-2; Этап 5.1. УКПГ-2».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2021 11:00 GMT +331.08.2021 11:0031.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144412Дата и время окончания срока приема заявок Металлопрокат (ТП) для нужд объектов «ВЗиС 2-2; ВЗиСы при Ковыктинском ГКМ; Этап 5.1. Сооружения очистные канализационные (КОС) при УКПГ-2; Этап 5.1. УКПГ-2».Москва
Подведение итогов не позднее
17.09.2021 15:0017.09.2021 15:0017.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144412Подведение итогов не позднее Металлопрокат (ТП) для нужд объектов «ВЗиС 2-2; ВЗиСы при Ковыктинском ГКМ; Этап 5.1. Сооружения очистные канализационные (КОС) при УКПГ-2; Этап 5.1. УКПГ-2».Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
17.09.202117.09.2021 15:0017.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144412Подведение итогов не позднее Металлопрокат (ТП) для нужд объектов «ВЗиС 2-2; ВЗиСы при Ковыктинском ГКМ; Этап 5.1. Сооружения очистные канализационные (КОС) при УКПГ-2; Этап 5.1. УКПГ-2».Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Металлопрокат (ТП) для нужд объектов «ВЗиС 2-2; ВЗиСы при Ковыктинском ГКМ; Этап 5.1. Сооружения очистные канализационные (КОС) при УКПГ-2; Этап 5.1. УКПГ-2».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
24.2
25.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0.015
Кол-во: 0.011
Кол-во: 0.005
Кол-во: 0.006
Кол-во: 0.081
Кол-во: 0.038
Кол-во: 0.014
Кол-во: 0.046
Кол-во: 0.02
Кол-во: 3.954
Кол-во: 0.043
Кол-во: 20
Кол-во: 26.773
Кол-во: 1.267
Кол-во: 0.699
Кол-во: 0.683
Кол-во: 0.354
Кол-во: 0.357
Кол-во: 0.106
Кол-во: 24
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 108
Кол-во: 74
Кол-во: 6
Кол-во: 2.745
Кол-во: 1.19
Кол-во: 1.747
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