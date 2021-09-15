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Номер извещения
АП003017
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение ПО Nice Label для разработки и печати макетов этикеток
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
25.08.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117218, Российская Федерация, Москва, Кржижановского, 14, корпус 3, каб. 40
Почтовый адрес
117342, Российская Федерация, Москва, Бутлерова, д.17 БЦ «Нео Гео», блок А
Контактный телефон
+7 495 642-99-69
Адрес электронной почты
tenderSM_KK@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сайкин Михаил Вячеславович
Место рассмотрения заявок
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение ПО Nice Label для разработки и печати макетов этикеток
Дата и время окончания срока приема заявок
15.09.2021 15:00 GMT +315.09.2021 15:0015.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003017Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение ПО Nice Label для разработки и печати макетов этикетокМосква
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Приобретение ПО Nice Label для разработки и печати макетов этикеток
Официальный сайт, на котором размещена документация
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