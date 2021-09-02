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Номер извещения
АП003016
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка кабеленесущих систем
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
25.08.2021 16:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Почтовый адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Контактный телефон
+7 926 140-24-99
Факс
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Адрес электронной почты
m.maksimova@isource.ru
Ф.И.О. контактного лица
Максимова Мария Владимировна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка кабеленесущих систем (№1614 и№1616)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2021 17:00 GMT +302.09.2021 17:0002.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003016Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кабеленесущих систем (№1614 и№1616)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
20.09.2021 15:3020.09.2021 15:3020.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003016Подведение итогов не позднее Закупка кабеленесущих систем (№1614 и№1616)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка кабеленесущих систем (№1614 и№1616)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно характеристикам позиции лота
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Валдай, ул. Песчаная 1а.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Адрес местонахождения
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
27.33.13.130
Документация лота
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 400
Кол-во: 200
Кол-во: 135
Кол-во: 50
Кол-во: 35
Кол-во: 220
Кол-во: 250
Кол-во: 15
Кол-во: 12
Кол-во: 40
Кол-во: 7
Кол-во: 3
Кол-во: 2
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