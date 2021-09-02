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    Главная / Торги / Закупка кабеленесущих систем

    Закупка кабеленесущих систем

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 17:0002.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003016Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кабеленесущих систем (№1614 и№1616)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП003016

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка кабеленесущих систем

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.08.2021 16:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 1 _Форма Спецификации.docx

    Договор_Поставки.docx

    Приложение 2_Антикоррупционная оговорка.docx

    Приложение перечень_4.xlsx

    Приложение 3_Соглашение об ЭДО.docx

    Форма_ТКП__АП003016__16поз.xlsx

    АП003016_от_20.09.2021.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 926 140-24-99

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    m.maksimova@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Максимова Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка кабеленесущих систем (№1614 и№1616)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 17:00 GMT +302.09.2021 17:0002.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003016Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кабеленесущих систем (№1614 и№1616)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    20.09.2021 15:3020.09.2021 15:3020.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003016Подведение итогов не позднее Закупка кабеленесущих систем (№1614 и№1616)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.09.202120.09.2021 15:3020.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003016Подведение итогов не позднее Закупка кабеленесущих систем (№1614 и№1616)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка кабеленесущих систем (№1614 и№1616)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Валдай, ул. Песчаная 1а.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30 дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    27.33.13.130

    Арматура кабельная

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1037110/name/61487deea0fd71.40139249

    20.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "СИПБ3КА.9-11, Источник бесперебойного питания двойного преобразования для установки в стойку, АПСМ.4"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "БМСИПБ1,5-3КА.9-11, Батарейный модуль для установки в стойку, АПСМ.563473.005 (Связь инжиниринг)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Карта удаленного управления SNMP CA506 1412-08 (Связь инжиниринг)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "4400291, Компьютерная розетка "Белое облако" "Avanti" RJ-45 модульная, кат. 6, 1 мод (DKC)"

    Кол-во: 400

    "Позиция 5"

    "4400991, Заглушка модульная, "Avanti", "Белое облако", 1 модуль (DKC)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 6"

    "4400914, Рамка Avanti для In-liner Front, 4 мод, бел (DKC)"

    Кол-во: 135

    "Позиция 7"

    "4400912, Рамка Avanti для In-liner Front, 2 мод, бел (DKC)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 8"

    "4400501, Розетка ТВ оконечная "Белое облако" "Avanti", 1 мод (DKC)"

    Кол-во: 35

    "Позиция 9"

    "4400802, Каркас с лапками для монтажа модульных "Avanti" в стену, под 2 модуля (DKC)"

    Кол-во: 220

    "Позиция 10"

    "59301, Подрозеточная коробка для сплошных стен ДКС (DKC)"

    Кол-во: 250

    "Позиция 11"

    "4400002, Розетка Avanti белое облако (DKC)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 12"

    "01050, Кабель-канал 110х50 мм с фронтальной крышкой (DKC)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 13"

    "09511, Держатель кабелей для коробов 90х50 и 110х50 мм (DKC)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 14"

    "01009, Накладка на стык профиля 110х50 мм (DKC)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 15"

    "01003, Угол плоский 110х50 мм (DKC)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "01005, Заглушка 110х50 мм (DKC)"

    Кол-во: 2

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