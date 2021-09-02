Лот 1

МИ №21VP1823 - Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Выполнение работ по приспособлению объектов здравоохранения города Москвы по адресу: 1-й Щипковский д. 19/1, стр. 1, стр. 2», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Щипковский 1-й, д. 19/1, стр. 1, стр. 2 для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)