www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110586295
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Нефтепродукты смазочно-охлаждающие
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
25.08.2021 17:00
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
425000, Российская Федерация, Республика Марий Эл, Волжск, Фрунзе, дом 1
Почтовый адрес
425000, Российская Федерация, Республика Марий Эл, Волжск, Фрунзе, дом 1
Контактный телефон
+7 83631 5-85-65
Факс
+7 83631 4-84-93
Адрес электронной почты
vemz432@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дунаев Сергей Валерьевич
Место рассмотрения предложений
На ЭТП ГПБ расположенной в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.etpgpb.ru.
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Нефтепродукты смазочно-охлаждающие
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Нефтепродукты смазочно-охлаждающие
Начальная цена
500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 (одна) условная единица (1 (один) Договор)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
425008, Российская Федерация, Республика Марий Эл, город Волжск, ул. Фрунзе, дом 1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
425000, Российская Федерация, Республика Марий Эл, Волжск, Фрунзе, дом 1
19.20.29.230
19.20
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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