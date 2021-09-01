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    Главная / Торги / Нефтепродукты смазочно-охлаждающие

    Нефтепродукты смазочно-охлаждающие

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 07:0001.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110586295Дата и время окончания срока приема заявок Нефтепродукты смазочно-охлаждающиеНа ЭТП ГПБ расположенной в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.etpgpb.ru.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110586295

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Нефтепродукты смазочно-охлаждающие

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    25.08.2021 17:00

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    5._Приложение_4___Форма_Ценового_предложения_участника.docx

    2._Приложение_1___Форма_Заявки_на_участие.doc

    3._Приложение_2___Проект_договора.doc

    4._Приложение_3___Техническое_задание.doc

    1._Извещение.doc

    Протокол___32110586295_01_от_02.09.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Волжский электромеханический завод
    Все закупки и тендеры АО ВЭМЗ

    Юридический адрес

    425000, Российская Федерация, Республика Марий Эл, Волжск, Фрунзе, дом 1

    Почтовый адрес

    425000, Российская Федерация, Республика Марий Эл, Волжск, Фрунзе, дом 1

    Контактный телефон

    +7 83631 5-85-65

    Факс

    +7 83631 4-84-93

    Адрес электронной почты

    vemz432@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дунаев Сергей Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    На ЭТП ГПБ расположенной в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.etpgpb.ru.

    Закупки и тендеры Республика Марий Эл

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Нефтепродукты смазочно-охлаждающие

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.09.202102.09.2021 16:0002.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110586295Подведение итогов не позднее Нефтепродукты смазочно-охлаждающиеНа ЭТП ГПБ расположенной в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.etpgpb.ru.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Нефтепродукты смазочно-охлаждающие

    Начальная цена

    500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 (одна) условная единица (1 (один) Договор)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    425008, Российская Федерация, Республика Марий Эл, город Волжск, ул. Фрунзе, дом 1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставщик обязуется осуществлять поставку Товара партиями, соответствующими конкретной Спецификации, в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания данной Спецификации. Каждая партия Товара поставляется единовременно. Поставка Товара по одной Спецификации несколькими партиями не допускается. Оплата поставляемого по каждой Спецификации Товара производится в течении 10 (Десяти) рабочих дней после передачи его Покупателю и подписания товарной накладной.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВЭМЗ
    Все закупки и тендеры АО ВЭМЗ

    Адрес местонахождения

    425000, Российская Федерация, Республика Марий Эл, Волжск, Фрунзе, дом 1

    Классификатор ОКПД2

    19.20.29.230

    Нефтепродукты смазочно-охлаждающие

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1023872/name/61309c75be9395.00197773

    02.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 1.00000

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