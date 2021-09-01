Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставщик обязуется осуществлять поставку Товара партиями, соответствующими конкретной Спецификации, в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания данной Спецификации. Каждая партия Товара поставляется единовременно. Поставка Товара по одной Спецификации несколькими партиями не допускается. Оплата поставляемого по каждой Спецификации Товара производится в течении 10 (Десяти) рабочих дней после передачи его Покупателю и подписания товарной накладной.