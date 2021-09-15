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Номер извещения
ГП144316
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Авиашины А321 1270х455 R22 M13901
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
25.08.2021 16:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1
Контактный телефон
+7 495 664-00-01 доб. 44318
Факс
--
Адрес электронной почты
nbusarov@aeroflot.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бусаров Николай Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Авиашины А321 1270х455 R22 M13901 В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru / additional information by request: omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.09.2021 17:00 GMT +315.09.2021 17:0015.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144316Дата и время окончания срока приема заявок Авиашины А321 1270х455 R22 M13901 В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru / additional information by request: omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru.Москва
Подведение итогов не позднее
13.10.2021 17:0013.10.2021 17:0013.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144316Подведение итогов не позднее Авиашины А321 1270х455 R22 M13901 В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru / additional information by request: omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.10.202113.10.2021 17:0013.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144316Подведение итогов не позднее Авиашины А321 1270х455 R22 M13901 В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru / additional information by request: omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Авиашины А321 1270х455 R22 M13901 В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru / additional information by request: omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО АЭРОФЛОТ
Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ
Адрес местонахождения
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1
22.11.13.120
Документация лота
Кол-во: 207
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