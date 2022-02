Лот 1

Авиашины А321 1270х455 R22 M13901 В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru / additional information by request: omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru.