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    Главная / Торги / Поставка запасных частей марки ЗИЛ

    Поставка запасных частей марки ЗИЛ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 16:3003.09.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110586201Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей марки ЗИЛРостов-на-ДонуПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110586201

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей марки ЗИЛ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.08.2021 16:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Пакет_документов.doc

    Приложение_1_к_инф._карте.xls

    Приложение_2_к_инф._карте.xls.xlsx

    Приложение_к_заявке__запасные_части_ЗИЛ_.xls

    Протокол__63_от_06.09.2021__итоги__ЗП__59___зил_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОТ
    Все закупки и тендеры ЛОТ

    Юридический адрес

    344019, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Максима Горького, 293

    Почтовый адрес

    344019, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Максима Горького, 293

    Контактный телефон

    +7 863 282-50-50 доб. 1213

    Факс

    +7 863 263-34-24

    Адрес электронной почты

    m.lastovina@rvdk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ластовина Марина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Ростов-на-Дону

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей марки ЗИЛ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 16:30 GMT +303.09.2021 16:3003.09.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110586201Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей марки ЗИЛРостов-на-Дону

    Дата и время вскрытия заявок

    03.09.2021 16:3003.09.2021 16:3003.09.2021 16:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110586201Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей марки ЗИЛРостов-на-Дону

    Подведение итогов не позднее

    06.09.2021 23:5906.09.2021 23:5906.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110586201Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей марки ЗИЛРостов-на-Дону

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.09.202106.09.2021 23:5906.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110586201Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей марки ЗИЛРостов-на-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей марки ЗИЛ

    Начальная цена

    5 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в информационной карте запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в информационной карте запроса предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в информационной карте запроса предложений

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЛОТ
    Все закупки и тендеры ЛОТ

    Адрес местонахождения

    344019, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Максима Горького, 293

    Классификатор ОКПД2

    45.31.12

    Услуги по оптовой торговле прочими автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Классификатор ОКВЭД2

    45.31.1

    Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1027297/name/61385616be41b3.46887777

    08.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка запасных частей для техники марки ЗИЛ"

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    1 125 828
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
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