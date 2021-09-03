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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110586201
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запасных частей марки ЗИЛ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.08.2021 16:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
344019, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Максима Горького, 293
Почтовый адрес
344019, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Максима Горького, 293
Контактный телефон
+7 863 282-50-50 доб. 1213
Факс
+7 863 263-34-24
Адрес электронной почты
m.lastovina@rvdk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ластовина Марина Александровна
Место рассмотрения предложений
Ростов-на-Дону
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей марки ЗИЛ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 16:30 GMT +303.09.2021 16:3003.09.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110586201Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей марки ЗИЛРостов-на-Дону
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2021 16:3003.09.2021 16:3003.09.2021 16:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110586201Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей марки ЗИЛРостов-на-Дону
Подведение итогов не позднее
06.09.2021 23:5906.09.2021 23:5906.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110586201Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей марки ЗИЛРостов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей марки ЗИЛ
Начальная цена
5 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в информационной карте запроса предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Указано в информационной карте запроса предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
344019, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Максима Горького, 293
45.31.12
45.31.1
Документация лота
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