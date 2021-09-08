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Номер извещения
ГП144318
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
«Поставка автомобилей Skoda Octavia для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский», Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.08.2021 16:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
Почтовый адрес
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
Контактный телефон
+7 3842 34-50-98
Факс
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Адрес электронной почты
denis.ig.stepanov@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Степанов Денис Игоревичстепанов
Место рассмотрения предложений
Новосибирск
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1. Поставка автомобилей Skoda Octavia в количестве – 2 штуки для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский», расположенного по адресу – 630105, г. Новосибирск, ул. Кавалерийская, 2.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 12:00 GMT +308.09.2021 12:0008.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144318Дата и время окончания срока приема заявок 1. Поставка автомобилей Skoda Octavia в количестве – 2 штуки для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский», расположенного по адресу – 630105, г. Новосибирск, ул. Кавалерийская, 2.Новосибирск
Дата и время вскрытия заявок
08.09.2021 12:0008.09.2021 12:0008.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144318Дата и время вскрытия заявок 1. Поставка автомобилей Skoda Octavia в количестве – 2 штуки для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский», расположенного по адресу – 630105, г. Новосибирск, ул. Кавалерийская, 2.Новосибирск
Подведение итогов не позднее
22.09.2021 14:0022.09.2021 14:0022.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144318Подведение итогов не позднее 1. Поставка автомобилей Skoda Octavia в количестве – 2 штуки для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский», расположенного по адресу – 630105, г. Новосибирск, ул. Кавалерийская, 2.Новосибирск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.09.202122.09.2021 14:0022.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144318Подведение итогов не позднее 1. Поставка автомобилей Skoda Octavia в количестве – 2 штуки для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский», расположенного по адресу – 630105, г. Новосибирск, ул. Кавалерийская, 2.Новосибирск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1. Поставка автомобилей Skoda Octavia в количестве – 2 штуки для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский», расположенного по адресу – 630105, г. Новосибирск, ул. Кавалерийская, 2.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
нет
Разрешение приема иных условий оплаты
нет
Разрешение приема иных условий для количества
нет
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
Адрес местонахождения
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
45.11.39.000
Документация лота
Кол-во: 2
2. Поставка автомобиля Skoda Octavia в количестве – 1 штука для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово, расположенного по адресу – 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 32, пом. 7.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 12:00 GMT +308.09.2021 12:0008.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144318Дата и время окончания срока приема заявок 2. Поставка автомобиля Skoda Octavia в количестве – 1 штука для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово, расположенного по адресу – 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 32, пом. 7.Новосибирск
Дата и время вскрытия заявок
08.09.2021 12:0008.09.2021 12:0008.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144318Дата и время вскрытия заявок 2. Поставка автомобиля Skoda Octavia в количестве – 1 штука для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово, расположенного по адресу – 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 32, пом. 7.Новосибирск
Подведение итогов не позднее
22.09.2021 14:0022.09.2021 14:0022.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144318Подведение итогов не позднее 2. Поставка автомобиля Skoda Octavia в количестве – 1 штука для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово, расположенного по адресу – 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 32, пом. 7.Новосибирск
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
22.09.202122.09.2021 14:0022.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144318Подведение итогов не позднее 2. Поставка автомобиля Skoda Octavia в количестве – 1 штука для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово, расположенного по адресу – 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 32, пом. 7.Новосибирск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
2. Поставка автомобиля Skoda Octavia в количестве – 1 штука для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово, расположенного по адресу – 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 32, пом. 7.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
нет
Разрешение приема иных условий оплаты
нет
Разрешение приема иных условий для количества
нет
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
Адрес местонахождения
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
45.11.39.000
Документация лота
Кол-во: 1
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