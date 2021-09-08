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    Главная / Торги / «Поставка автомобилей Skoda Octavia для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский», Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово»

    «Поставка автомобилей Skoda Octavia для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский», Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 12:0008.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144318Дата и время окончания срока приема заявок 1. Поставка автомобилей Skoda Octavia в количестве – 2 штуки для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский», расположенного по адресу – 630105, г. Новосибирск, ул. Кавалерийская, 2.НовосибирскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144318

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗП21-08-25(ФС)

    Наименование закупки

    «Поставка автомобилей Skoda Octavia для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский», Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.08.2021 16:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тендерная_документация_ЗП21_08_25_ФС_.pdf

    Формы_для_заполнения.docx

    ГП144318_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Юридический адрес

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Почтовый адрес

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Контактный телефон

    +7 3842 34-50-98

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    denis.ig.stepanov@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Степанов Денис Игоревичстепанов

    Место рассмотрения предложений

    Новосибирск

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    1. Поставка автомобилей Skoda Octavia в количестве – 2 штуки для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский», расположенного по адресу – 630105, г. Новосибирск, ул. Кавалерийская, 2.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 12:00 GMT +308.09.2021 12:0008.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144318Дата и время окончания срока приема заявок 1. Поставка автомобилей Skoda Octavia в количестве – 2 штуки для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский», расположенного по адресу – 630105, г. Новосибирск, ул. Кавалерийская, 2.Новосибирск

    Дата и время вскрытия заявок

    08.09.2021 12:0008.09.2021 12:0008.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144318Дата и время вскрытия заявок 1. Поставка автомобилей Skoda Octavia в количестве – 2 штуки для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский», расположенного по адресу – 630105, г. Новосибирск, ул. Кавалерийская, 2.Новосибирск

    Подведение итогов не позднее

    22.09.2021 14:0022.09.2021 14:0022.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144318Подведение итогов не позднее 1. Поставка автомобилей Skoda Octavia в количестве – 2 штуки для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский», расположенного по адресу – 630105, г. Новосибирск, ул. Кавалерийская, 2.Новосибирск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.09.202122.09.2021 14:0022.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144318Подведение итогов не позднее 1. Поставка автомобилей Skoda Octavia в количестве – 2 штуки для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский», расположенного по адресу – 630105, г. Новосибирск, ул. Кавалерийская, 2.Новосибирск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    1. Поставка автомобилей Skoda Octavia в количестве – 2 штуки для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский», расположенного по адресу – 630105, г. Новосибирск, ул. Кавалерийская, 2.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    нет

    Разрешение приема иных условий оплаты

    нет

    Разрешение приема иных условий для количества

    нет

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Адрес местонахождения

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Классификатор ОКПД2

    45.11.39.000

    Услуги по розничной торговле легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Тендерная_документация_ЗП21_08_25_ФС_.pdf

    25.08.2021

    Формы_для_заполнения.docx

    25.08.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1042562/name/615188ba847893.68169749

    27.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Skoda Octavia A8, Ambition plus, 1,6 АКПП"

    Кол-во: 2

    Лот 2

    2. Поставка автомобиля Skoda Octavia в количестве – 1 штука для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово, расположенного по адресу – 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 32, пом. 7.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 12:00 GMT +308.09.2021 12:0008.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144318Дата и время окончания срока приема заявок 2. Поставка автомобиля Skoda Octavia в количестве – 1 штука для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово, расположенного по адресу – 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 32, пом. 7.Новосибирск

    Дата и время вскрытия заявок

    08.09.2021 12:0008.09.2021 12:0008.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144318Дата и время вскрытия заявок 2. Поставка автомобиля Skoda Octavia в количестве – 1 штука для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово, расположенного по адресу – 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 32, пом. 7.Новосибирск

    Подведение итогов не позднее

    22.09.2021 14:0022.09.2021 14:0022.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144318Подведение итогов не позднее 2. Поставка автомобиля Skoda Octavia в количестве – 1 штука для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово, расположенного по адресу – 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 32, пом. 7.Новосибирск

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    22.09.202122.09.2021 14:0022.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144318Подведение итогов не позднее 2. Поставка автомобиля Skoda Octavia в количестве – 1 штука для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово, расположенного по адресу – 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 32, пом. 7.Новосибирск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    2. Поставка автомобиля Skoda Octavia в количестве – 1 штука для нужд Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово, расположенного по адресу – 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 32, пом. 7.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    нет

    Разрешение приема иных условий оплаты

    нет

    Разрешение приема иных условий для количества

    нет

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Адрес местонахождения

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Классификатор ОКПД2

    45.11.39.000

    Услуги по розничной торговле легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Формы_для_заполнения.docx

    25.08.2021

    Тендерная_документация_ЗП21_08_25_ФС_.pdf

    25.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Skoda Octavia A8, Ambition plus, 1,6 АКПП"

    Кол-во: 1

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