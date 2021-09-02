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Номер извещения
32110586135
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
КО №689/КО - Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по техническому перевооружению котельных в части модернизации узлов учета газа котельных эксплуатируемых Кропоткинским филиалом ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар» для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
25.08.2021 16:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 474
Факс
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Адрес электронной почты
aantropova@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Антропова Анна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А
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КО №689/КО - Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по техническому перевооружению котельных в части модернизации узлов учета газа котельных эксплуатируемых Кропоткинским филиалом ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар» для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.09.202129.09.2021 23:5929.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110586135Подведение итогов не позднее КО №689/КО - Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по техническому перевооружению котельных в части модернизации узлов учета газа котельных эксплуатируемых Кропоткинским филиалом ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар» для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго»196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КО №689/КО - Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по техническому перевооружению котельных в части модернизации узлов учета газа котельных эксплуатируемых Кропоткинским филиалом ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар» для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго»
Начальная цена
4 177 651,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Дом 28, корпус 2, ЛитерД,помещение 49-Н, №1-35
43.22.20.000
43.22
Документация лота
Кол-во: 1
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