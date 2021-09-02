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    Главная / Торги / КО №689/КО - Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по техническому перевооружению котельных в части модернизации узлов учета газа котельных эксплуатируемых Кропоткинским филиалом ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар» для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго»

    КО №689/КО - Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по техническому перевооружению котельных в части модернизации узлов учета газа котельных эксплуатируемых Кропоткинским филиалом ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар» для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 10:0002.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110586135Дата и время окончания срока приема заявок КО №689/КО - Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по техническому перевооружению котельных в части модернизации узлов учета газа котельных эксплуатируемых Кропоткинским филиалом ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар» для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго»196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110586135

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КО №689/КО - Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по техническому перевооружению котельных в части модернизации узлов учета газа котельных эксплуатируемых Кропоткинским филиалом ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар» для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    25.08.2021 16:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    689_КО_1_15_ГПТЭ_КО_22.09.2021.zip

    689_КО_korr_от_30.08.2021.zip

    689_КО_перенос_ДПИ___ПНЦ.zip

    689_КО_Внесение_изменений.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 474

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    aantropova@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Антропова Анна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КО №689/КО - Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по техническому перевооружению котельных в части модернизации узлов учета газа котельных эксплуатируемых Кропоткинским филиалом ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар» для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.09.202129.09.2021 23:5929.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110586135Подведение итогов не позднее КО №689/КО - Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по техническому перевооружению котельных в части модернизации узлов учета газа котельных эксплуатируемых Кропоткинским филиалом ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар» для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго»196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КО №689/КО - Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по техническому перевооружению котельных в части модернизации узлов учета газа котельных эксплуатируемых Кропоткинским филиалом ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар» для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго»

    Начальная цена

    4 177 651,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Дом 28, корпус 2, ЛитерД,помещение 49-Н, №1-35

    Классификатор ОКПД2

    43.22.20.000

    Работы по монтажу газовых систем

    Классификатор ОКВЭД2

    43.22

    Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1041766/name/614dcea5e57760.38092355

    24.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КО №689/КО - Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по техническому перевооружению котельных в части модернизации узлов учета газа котельных эксплуатируемых Кропоткинским филиалом ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар» для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго»"

    Кол-во: 1

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    08.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
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