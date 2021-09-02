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    Главная / Торги / Безмасляный спиральный насос с передвижной тележкой

    Безмасляный спиральный насос с передвижной тележкой

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 10:0002.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110586194Дата и время окончания срока приема заявок Безмасляный спиральный насос с передвижной тележкойКоролевПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110586194

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Безмасляный спиральный насос с передвижной тележкой

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    25.08.2021 16:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Обоснование_НМЦ.pdf

    Проект_договора.docx

    Извещение.docx

    Техническое_задание.doc

    Протокол_ЗК__63_5_Насос_Anest_Iwata_на_публикацию.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ЭНЕРГИЯ ИМЕНИ С.П.КОРОЛЁВА
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Юридический адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    Почтовый адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Контактный телефон

    495 доб.513-69-77

    Факс

    +7 495 513-67-98

    Адрес электронной почты

    larisa.tsareva@rsce.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Царева Лариса Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Королев

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Безмасляный спиральный насос с передвижной тележкой

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 10:00 GMT +302.09.2021 10:0002.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110586194Дата и время окончания срока приема заявок Безмасляный спиральный насос с передвижной тележкойКоролев

    Дата и время вскрытия заявок

    02.09.2021 10:0002.09.2021 10:0002.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110586194Дата и время вскрытия заявок Безмасляный спиральный насос с передвижной тележкойКоролев

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 11:0008.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110586194Подведение итогов не позднее Безмасляный спиральный насос с передвижной тележкойКоролев

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Безмасляный спиральный насос с передвижной тележкой

    Начальная цена

    797 023,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию и проекту договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданию и проекту договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданию и проекту договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Адрес местонахождения

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Классификатор ОКПД2

    28.13.21.190

    Насосы вакуумные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029143/name/6139f93558bba6.46558272

    09.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Безмасляный спиральный насос с передвижной тележкой"

    Кол-во: 1.00000

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